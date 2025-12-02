यूपी बोर्ड ने हर कैटेगरी में घटाए हाईस्कूल-इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र परीक्षा, 2025 की तुलना में कम सेंटर प्रस्तावित

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 के लिए केंद्र कम बनाकर यूपी बोर्ड निगरानी तंत्र बढ़ाना चाहता है। इसी के चलते साफ्टवेयर के माध्यम से बनाए गए आनलाइन केंद्रों की संख्या वर्ष 2025 में हुई परीक्षा की तुलना में कम की गई है। वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 7,448 केंद्र प्रस्तावित कर परीक्षण और अनुमोदन के लिए जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति को भेजे हैं।

केंद्रों की संख्या साल 2025 में हुई परीक्षा की तुलना में कम इसमें राजकीय, एडेड एवं वित्तविहीन तीनों श्रेणी में केंद्रों की संख्या वर्ष 2025 में हुई परीक्षा की तुलना में कम है। वर्ष 2025 में हुई परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड की ओर से 7,657 केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। वर्ष 2025 में हुई परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड की ओर से प्रस्तावित किए गए केंद्रों में राजकीय विद्यालयों की संख्या 940, एडेड की 3,512 तथा वित्तविहीन की संख्या 3,205 थी। जनपदीय समितियों ने इस पर आपत्तियां लेकर निस्तारण करते हुए 8140 परीक्षा केंद्र फाइनल किए थे।