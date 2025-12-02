यूपी बोर्ड ने हर कैटेगरी में घटाए हाईस्कूल-इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र परीक्षा, 2025 की तुलना में कम सेंटर प्रस्तावित
यूपी बोर्ड वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में केंद्रों की संख्या घटाकर निगरानी तंत्र मजबूत करना चाहता है। इसी कारण सॉफ्टवेयर से तैयार केंद्रों की संख्या 2025 की तुलना में कम रखी गई है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 7,448 परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव तैयार कर परीक्षण और अनुमोदन के लिए जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति को भेजा है।
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 के लिए केंद्र कम बनाकर यूपी बोर्ड निगरानी तंत्र बढ़ाना चाहता है। इसी के चलते साफ्टवेयर के माध्यम से बनाए गए आनलाइन केंद्रों की संख्या वर्ष 2025 में हुई परीक्षा की तुलना में कम की गई है। वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 7,448 केंद्र प्रस्तावित कर परीक्षण और अनुमोदन के लिए जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति को भेजे हैं।
केंद्रों की संख्या साल 2025 में हुई परीक्षा की तुलना में कम
इसमें राजकीय, एडेड एवं वित्तविहीन तीनों श्रेणी में केंद्रों की संख्या वर्ष 2025 में हुई परीक्षा की तुलना में कम है। वर्ष 2025 में हुई परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड की ओर से 7,657 केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। वर्ष 2025 में हुई परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड की ओर से प्रस्तावित किए गए केंद्रों में राजकीय विद्यालयों की संख्या 940, एडेड की 3,512 तथा वित्तविहीन की संख्या 3,205 थी। जनपदीय समितियों ने इस पर आपत्तियां लेकर निस्तारण करते हुए 8140 परीक्षा केंद्र फाइनल किए थे।
समितियों ने केंद्र के रूप में 350 से ज्यादा राजकीय विद्यालयों को कम कर दिया था। इसी तरह एडेड केंद्रों की संख्या भी घटाई थी, जबकि वित्तविहीन केंद्रों की संख्या 900 से ज्यादा बढ़ा दी थी। इस तरह वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए भी बोर्ड से प्रस्तावित किए गए केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन केंद्र पर परीक्षार्थियों की धारण क्षमता 2000 से बढ़ाकर 2200 कर दिए जाने से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अंतिम रूप से केंद्रों की संख्या कम रह सकती है। बोर्ड सचिव का मानना है कि केंद्र कम बनने पर निगरानी सघन कराई जा सकती है।
