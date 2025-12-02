UP Board Exam 2026 : हाईस्कूल के पांच और इंटरमीडिएट के दो विषयों में सिर्फ एक-एक परीक्षार्थी, किसमें हैं सर्वाधिक?
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में कुछ ऐसे विषय हैं, जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या पूरे प्रदेश में सिर्फ एक-एक है। इनमें हाईस्कूल के असमी, तमिल, नेपाली, फसल सुरक्षा तकनीक तथा डिजास्टर मैनेजमेंट विषय हैं, जबकि इंटरमीडिएट में असमी तथा मलयालम विषय हैं।
यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक
UP Board Exam 2026 इसके विपरीत हाईस्कूल में सर्वाधिक संख्या सामाजिक विषय में है। दूसरे पर विज्ञान विषय है। इंटरमीडिएट में सर्वाधिक संख्या हिंदी एवं सामान्य हिंदी विषय को मिलाकर है। दूसरे स्थान पर अंग्रेजी विषय है। परीक्षा 18 फरवरी से आरंभ होकर 12 मार्च तक चलेगी। हाईस्कूल में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 27,50,945 है, जिसमें बालक 14,38,682 तथा बालिकाएं 13,12,263 हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट में परीक्षार्थियों की कुल सख्या 24,79,352 है, जिसमें बालकों की संख्या 13,03,012 है, जबकि बालिकाएं 11,76,340 हैं।
7,448 परीक्षा केंद्र आनलाइन प्रस्तावित
UP Board Exam 2026 परीक्षा संपन्न कराने के लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 7,448 परीक्षा केंद्र साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन प्रस्तावित किए हैं। इन पर आपत्तियां लेकर उसे निस्तारित करते हुए जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समितियां अंतिम रूप से केंद्र फाइनल करेंगी। बोर्ड ने वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए केंद्र पर अधिकतम छात्रसंख्या 2200 से निर्धारित की है।
हाईस्कूल
प्रमुख विषय परीक्षार्थी संख्या
सामाजिक विज्ञान 27,59,009
विज्ञान 27,58,637
हिंदी, प्रारंभिक हिंदी 27,58,447
अंग्रेजी 26,78,279
चित्रकला 24,13,405
गणित 19,85,409
गृहविज्ञान 7,73,335
संस्कृत 2,36,667
गृहविज्ञान 1590
इंटरमीडिएट
प्रमुख विषय परीक्षार्थी संख्या
हिंदी, सामान्य हिंदी 25,00,203
अंग्रेजी 23,55,488
रसायन विज्ञान 15,91,835
भौतिक विज्ञान 15,91,388
जीवविज्ञान 12,16,270
समाजशास्त्र 4,65,556
गणित 3,98,567
नागरिक शास्त्र 3,90,239
भूगोल 3,41,632
अर्थशास्त्र 2,38,686
शिक्षाशास्त्र 1,51,685
संस्कृत 91,285
