    UP Board Exam 2026 : हाईस्कूल के पांच और इंटरमीडिएट के दो विषयों में सिर्फ एक-एक परीक्षार्थी, किसमें हैं सर्वाधिक?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में हाईस्कूल के पांच और इंटरमीडिएट के दो विषयों में केवल एक-एक परीक्षार्थी शामिल होंगे। हाईस्कूल में सामाजिक विज्ञान और इंटरमी ...और पढ़ें

    UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर के कुछ विषयों में केवल एक-एक परीक्षार्थी ही परीक्षा देंगे।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में कुछ ऐसे विषय हैं, जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या पूरे प्रदेश में सिर्फ एक-एक है। इनमें हाईस्कूल के असमी, तमिल, नेपाली, फसल सुरक्षा तकनीक तथा डिजास्टर मैनेजमेंट विषय हैं, जबकि इंटरमीडिएट में असमी तथा मलयालम विषय हैं।

    यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक

    UP Board Exam 2026  इसके विपरीत हाईस्कूल में सर्वाधिक संख्या सामाजिक विषय में है। दूसरे पर विज्ञान विषय है। इंटरमीडिएट में सर्वाधिक संख्या हिंदी एवं सामान्य हिंदी विषय को मिलाकर है। दूसरे स्थान पर अंग्रेजी विषय है। परीक्षा 18 फरवरी से आरंभ होकर 12 मार्च तक चलेगी। हाईस्कूल में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 27,50,945 है, जिसमें बालक 14,38,682 तथा बालिकाएं 13,12,263 हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट में परीक्षार्थियों की कुल सख्या 24,79,352 है, जिसमें बालकों की संख्या 13,03,012 है, जबकि बालिकाएं 11,76,340 हैं।

    7,448 परीक्षा केंद्र आनलाइन प्रस्तावित

    UP Board Exam 2026  परीक्षा संपन्न कराने के लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 7,448 परीक्षा केंद्र साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन प्रस्तावित किए हैं। इन पर आपत्तियां लेकर उसे निस्तारित करते हुए जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समितियां अंतिम रूप से केंद्र फाइनल करेंगी। बोर्ड ने वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए केंद्र पर अधिकतम छात्रसंख्या 2200 से निर्धारित की है।

    हाईस्कूल

    प्रमुख विषय                       परीक्षार्थी संख्या
    सामाजिक विज्ञान                   27,59,009
    विज्ञान                                  27,58,637
    हिंदी, प्रारंभिक हिंदी               27,58,447
    अंग्रेजी                                 26,78,279
    चित्रकला                              24,13,405
    गणित                                  19,85,409
    गृहविज्ञान                             7,73,335
    संस्कृत                                2,36,667
    गृहविज्ञान                             1590

    इंटरमीडिएट

    प्रमुख विषय                       परीक्षार्थी संख्या
    हिंदी, सामान्य हिंदी               25,00,203
    अंग्रेजी                                23,55,488
    रसायन विज्ञान                     15,91,835
    भौतिक विज्ञान                     15,91,388
    जीवविज्ञान                          12,16,270
    समाजशास्त्र                        4,65,556
    गणित                                3,98,567
    नागरिक शास्त्र                    3,90,239
    भूगोल                                3,41,632
    अर्थशास्त्र                           2,38,686
    शिक्षाशास्त्र                         1,51,685
    संस्कृत                               91,285