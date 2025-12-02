UP Board Exam 2026 : हाईस्कूल के पांच और इंटरमीडिएट के दो विषयों में सिर्फ एक-एक परीक्षार्थी, किसमें हैं सर्वाधिक?

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में कुछ ऐसे विषय हैं, जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या पूरे प्रदेश में सिर्फ एक-एक है। इनमें हाईस्कूल के असमी, तमिल, नेपाली, फसल सुरक्षा तकनीक तथा डिजास्टर मैनेजमेंट विषय हैं, जबकि इंटरमीडिएट में असमी तथा मलयालम विषय हैं।

यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक UP Board Exam 2026 इसके विपरीत हाईस्कूल में सर्वाधिक संख्या सामाजिक विषय में है। दूसरे पर विज्ञान विषय है। इंटरमीडिएट में सर्वाधिक संख्या हिंदी एवं सामान्य हिंदी विषय को मिलाकर है। दूसरे स्थान पर अंग्रेजी विषय है। परीक्षा 18 फरवरी से आरंभ होकर 12 मार्च तक चलेगी। हाईस्कूल में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 27,50,945 है, जिसमें बालक 14,38,682 तथा बालिकाएं 13,12,263 हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट में परीक्षार्थियों की कुल सख्या 24,79,352 है, जिसमें बालकों की संख्या 13,03,012 है, जबकि बालिकाएं 11,76,340 हैं।