UP Board Compartment Result 2026 : हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित, बालिकाओं ने बाजी मारी
UP Board Compartment Result 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हाईस्कूल में 98.95% और इंटरमीडिएट में 79.29% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।
HighLights
हाईस्कूल में 98.95% व इंटरमीडिएट में 79.29% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए
हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाओं में छात्राओं का परिणाम छात्रों से बेहतर
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Compartment Result 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की हाईस्कूल कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम आज सोमवार को जारी कर दिया गया। हाईस्कूल कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल 19,394 परीक्षार्थियों में से 19,191 सफल घोषित किए गए।
उत्तीर्ण प्रतिशत देखें
इस तरह हाईस्कूल का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 98.95 रहा। वहीं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में 20,540 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 16,286 परीक्षार्थी सफल हुए। इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रतिशत 79.29 रहा।
कुल 20,855 परीक्षार्थी पंजीकृत थे
माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह के अनुसार हाईस्कूल कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए कुल 20,855 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें 15,705 बालक और 5,150 बालिकाएं शामिल थीं। परीक्षा में 14,616 बालक तथा 4,778 बालिकाएं शामिल हुईं। परिणाम में 14,456 बालक और 4,735 बालिकाएं उत्तीर्ण घोषित की गईं।
203 परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके
UP Board Compartment Result 2026 हाईस्कूल में बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.91 और बालिकाओं का 99.10 प्रतिशत रहा। यानी कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा में भी छात्राओं ने छात्रों को मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया। परीक्षा में शामिल कुल परीक्षार्थियों में से महज 203 परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके। जारी परिणाम आगे की पढ़ाई और प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता साफ करेगा।
इंटर में 16,286 परीक्षार्थी सफल
इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में कुल 21,227 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें 11,256 बालक और 9,971 बालिकाएं थीं। परीक्षा में कुल 20,540 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें 10,839 बालक और 9,701 बालिकाएं थीं। परिणाम के अनुसार 8,388 बालक और 7,898 बालिकाएं परीक्षा में सफल घोषित की गईं। इंटरमीडिएट का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 79.29 रहा। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 77.39, जबकि बालिकाओं का परिणाम 81.41 प्रतिशत रहा।
हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाओं में छात्राओं का परिणाम छात्रों से बेहतर
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