UP Board : ‘APPAR ID' के माध्यम से डिजिटली सुरक्षित रहेंगे विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र, खोने-खराब होने की समस्या नहीं होगी

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। कक्षा नौ एवं 11 के विद्यार्थियों के अग्रिम पंजीकरण तथा कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय ‘अपार’ आइडी का विवरण देना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने विद्यार्थियों के व्यापक हित में इसे दर्ज कराने को कहा है। बताया है कि इस आईडी का निर्माण अभिभावकों की सहमति से सरल प्रक्रिया के तहत किया जाता है। ऐसे में सभी प्रधानाचार्य अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की ‘अपार’ आइडी प्रविष्ट कराने के प्रयास अवश्य करें।

अग्रिम पंजीकरण एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया के बीच बोर्ड सचिव ने प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अभिभावकों से विद्यार्थियों के शैक्षणिक विवरण को पारदर्शी, त्रुटिरहित और सुरक्षित रखने के लिए अपार आईडी बनवाने पर जोर दिया है। यह ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आइडी’ की अवधारणा पर आधारित 12 अंकों की स्थायी डिजिटल पहचान है। इसके माध्यम से विद्यार्थी की स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की शैक्षणिक यात्रा से संबंधित क्रेडिट, रिपोर्ट कार्ड और अन्य विवरण एक स्थान पर सुरक्षित रह सकेंगे।