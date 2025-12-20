प्रयागराज के पुराने यमुना पुल पर घने कोहरे में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार सीओडी कानपुर के दो कर्मचारियों की मौत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सुबह वातावरण में छाए घने कोहरे के बीच प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा हो गया। नैनी स्थित पुराने पुल पर अज्ञात कार की टक्कर से सीओडी कानपुर के दो कर्मचारियों की मौत हो गई। दोनों एक बाइक से प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। उधर टक्कर मारने के बाद वाहन लेकर चालक फरार हो गया। वाहन का पता लगााया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों कर्मचारी बाइक से जा रहे थे प्रयागराज जंक्शन नैनी थाना क्षेत्र के चक बबुरा त्रिवेणी नगर निवासी 45 वर्षीय दिलीप कुमार कानपुर स्थित सेंट्रल आर्डिनेंस डिपो (सीओडी) में बतौर लिपिक तैनात थे। नैनी के प्रेम नगर निवासी निवासी ही 50 वर्षीय उनके साथी रामआशीष भी कानपुर के ही इसी आर्डिनेंस डिपो में लिपिक थे। बताया जाता है कि दोनों प्रतिदिन कानपुर ट्रेन से जाते थे। शनिवार सुबह कानपुर जाने लिए प्रयागराज रेलवे जंक्शन जाने के लिए बाइक पर सवार होकर दोनों घर से निकले। उन्हें प्रयागराज जंक्शन से ट्रेन पकड़नी थी।

एसआरएन अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत बताया दिलीप के बेटे दक्ष ने बताया कि जल्दबाजी में बाइक से पिता व उनके साथी ने उल्टी दिशा से नैनी के पुराने पुल का रास्ता पकड़ लिया था। इसी बीच किसी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने पहले दोनों को सीएचसी चाका पहुंचाया। फिर वहां से एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।