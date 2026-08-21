TGT-PGT Recruitment : शिक्षा निदेशालय में प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन, मांगी पुरानी नियमावली से टीजीटी-पीजीटी भर्ती
प्रयागराज में टीजीटी-पीजीटी भर्ती को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसमें 20 हजार से अधिक रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती की मांग की गई। छात्रों का आरोप है कि नई नियमावली से लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं और उनके अवसर सीमित हो गए हैं।
HighLights
अपर शिक्षा निदेशक को संबोधित ज्ञापन संयुक्त निदेशक (अर्थ) को सौंपा
एडेड माध्यमिक विद्यालयों में करीब 20 हजार रिक्त पदों को लेकर उठी मांग
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के 20 हजार से अधिक रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार को प्रतियोगियों ने शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को संबोधित ज्ञापन संयुक्त निदेशक (वित्त) महेंद्र कुमार यादव को सौंपा गया।
प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि तीन अगस्त को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के निर्देशन में हुई वार्ता के क्रम में 11 अगस्त को मुख्यमंत्री सहित शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों को पत्र भेजकर पुरानी नियमावली से भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की गई थी।
इस क्रम में अब 21 अगस्त को प्रस्तावित शासन स्तर की बैठक में अभ्यर्थियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 16 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश में नियमों में बदलाव से सात लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं।
कहा गया कि नई नियमावली में कई अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं जोड़े जाने से लंबे समय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के अवसर सीमित हो गए हैं। ऐसे में लंबित टीजीटी-पीजीटी भर्ती का विज्ञापन नई नियमावली से जारी करना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा।
ज्ञापन में बीएड की अनिवार्यता, हिंदी, कला एवं प्राविधिक कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी समेत विभिन्न विषयों की अर्हताओं में बदलाव का मुद्दा उठाया गया है। मंच का कहना है कि पुरानी नियमावली में इन अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलता था।
यह कहा गया है कि यदि 21 अगस्त की बैठक में पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने का निर्णय नहीं लिया गया तो युवा मंच बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगा। प्रदर्शन में एलके चौधरी, ब्रिजेश सिंह, प्रशांत, प्रमोद, अमित, राकेश, रमेश, दीपा, सरिता आदि मौजूद रहे।
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