    SSC JE Recrutment Examination 2025 : जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा कल 3 दिसंबर से, शामिल होंगे 64,483 उम्मीदवार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:27 PM (IST)

    SSC JE Recruitment Exam 2025 कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 3 दिसंबर से शुरू होगी। यह परीक्षा 3, 4, 5 और 6 दिसंबर को दो प ...और पढ़ें

    SSC JE Recruitment Exam 2025 जेई परीक्षा कल 3 दिसंबर से शुरू होगी, प्रयागराज में 9,203 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC JE Recruitment Exam 2025 कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) भर्ती परीक्षा-2025 बुधवार से शुरू होगी। यह परीक्षा चार दिन (तीन, चार, पांच और छह दिसंबर) तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक होगी।

    कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा

    SSC JE Recruitment Exam 2025 कंप्यूटर आधारित इस परीक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 64,483 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। केंद्र आवंटन के अनुसार सबसे अधिक अभ्यर्थी पटना में हैं, जहां 15,446 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

    प्रयागराज में 9,203 उम्मीदवार पंजीकृत

    SSC JE Recruitment Exam 2025 लखनऊ में 8,143, प्रयागराज में 9,203, वाराणसी में 6,144, गोरखपुर में 4,347, आगरा में 3,212, गया में 3,478 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। कानपुर में 3,387, मुजफ्फरपुर में 2,837, भागलपुर में 3,261, मेरठ में 1,733, बरेली में 1,758 और झांसी में 1,534 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

    43 आवेदन हुए निरस्त

    SSC JE Recruitment Exam 2025 एसएससी मध्यक्षेत्र से 43 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, जिनके आवेदन पूरी तरह सत्यापित पाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों को वैध फोटो पहचान पत्र, प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, नोट्स या संदिग्ध सामग्री मिलने पर कार्रवाई होगी। इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती की जाएगी।