Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    SSC Website Launched : एसएससी मध्य क्षेत्र ने लांच की नई आधिकारिक वेबसाइट, आयोग की सूचना, जानकारी इसी पर मिलेगी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:08 PM (IST)

    SSC Website Launched कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) मध्य क्षेत्र ने तकनीकी उन्नयन के साथ नई आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। पुरानी वेबसाइट को नई वेबसाइट htt ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    SSC Website Launched एसएससी मध्य क्षेत्र की नई आधिकारिक वेबसाइट लांच की गई है, अब इसी पर सारी जानकारी अभ्यर्थियों को मिल सकेगी। 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC Website Launched कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) से जुड़े लाखों अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को तकनीकी उन्नयन और साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से माइग्रेट कर दिया है। अब आयोग की सभी आनलाइन सेवाएं, सूचनाएं और अद्यतन जानकारी नई वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

    पूर्व की वेबसाइट नई पर स्थानांतरित

    SSC Website Launched  पूर्व में प्रयुक्त आधिकारिक वेबसाइट www.ssc-cr.org को अब पूरी तरह से नई वेबसाइट https://ssccr.gov.in पर स्थानांतरित कर दिया गया है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार यह माइग्रेशन आधुनिक तकनीकी मानकों के अनुरूप किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को अधिक सुगम, विश्वसनीय और पारदर्शी आनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

    नई वेबसाइट पर आवश्यक अपडेट शामिल होंगे

    SSC Website Launched एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक डाॅ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नई वेबसाइट पर अब कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। इसमें विभिन्न परीक्षाओं के कार्यक्रम, अधिसूचनाएं, आवेदन से जुड़ी जानकारी, परिणाम, प्रवेश पत्र, अभ्यर्थी सेवाएं और अन्य आवश्यक अपडेट शामिल होंगे।

    नई आधिकारिक वेबसाइट का ही प्रयोग करें

    SSC Website Launched निदेशक ने बताया कि भविष्य में पुरानी वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं किया जाएगा। किसी भी भ्रामक या अप्रमाणिक सूचना से बचने के लिए केवल नई आधिकारिक वेबसाइट का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। वेबसाइट माइग्रेशन से न केवल डेटा सुरक्षा बेहतर होगी, बल्कि सर्वर की क्षमता बढ़ने से वेबसाइट की गति और विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। इससे आनलाइन आवेदन, सूचना डाउनलोड और अन्य डिजिटल प्रक्रियाएं अधिक सहज होंगी।

    यह भी पढ़ें- UP Board Practical Exam 2026 : सीसीटीवी की निगरानी में होगी इंटर प्रायोगिक परीक्षा, सबसे अधिक विद्यार्थी Chemistry में

    यह भी पढ़ें- UP Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान को हेल्पलाइन नंबर जारी, नोट कर लें दूरभाष नंबर व ई-मेल आइडी