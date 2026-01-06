SSC Website Launched : एसएससी मध्य क्षेत्र ने लांच की नई आधिकारिक वेबसाइट, आयोग की सूचना, जानकारी इसी पर मिलेगी

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC Website Launched कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) से जुड़े लाखों अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को तकनीकी उन्नयन और साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से माइग्रेट कर दिया है। अब आयोग की सभी आनलाइन सेवाएं, सूचनाएं और अद्यतन जानकारी नई वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

पूर्व की वेबसाइट नई पर स्थानांतरित SSC Website Launched पूर्व में प्रयुक्त आधिकारिक वेबसाइट www.ssc-cr.org को अब पूरी तरह से नई वेबसाइट https://ssccr.gov.in पर स्थानांतरित कर दिया गया है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार यह माइग्रेशन आधुनिक तकनीकी मानकों के अनुरूप किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को अधिक सुगम, विश्वसनीय और पारदर्शी आनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

नई वेबसाइट पर आवश्यक अपडेट शामिल होंगे SSC Website Launched एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक डाॅ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नई वेबसाइट पर अब कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। इसमें विभिन्न परीक्षाओं के कार्यक्रम, अधिसूचनाएं, आवेदन से जुड़ी जानकारी, परिणाम, प्रवेश पत्र, अभ्यर्थी सेवाएं और अन्य आवश्यक अपडेट शामिल होंगे।