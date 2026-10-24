प्रयागराज के SRN अस्पताल में तीमारदार-चालक को बंधक बनाकर पीटा, सभी रेजीडेंट निलंबित; मुकदमा दर्ज
प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मरीज के तीमारदार और चालक को कमरे में बंद कर पीटने और सामान छीनने का ...और पढ़ें
HighLights
एसआरएन अस्पताल में तीमारदार और चालक को पीटा गया।
मारपीट के बाद सोने की चेन, मोबाइल भी छीना गया।
सभी ड्यूटी पर तैनात रेजीडेंट निलंबित, मुकदमा दर्ज।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल की मेडिसिन इमरजेंसी में मरीज के साथ आए व्यक्ति और उसके चालक को कमरे में बंद कर पीटने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार, इस दौरान उनकी सोने की चेन और मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
वहीं, मेडिकल कालेज प्रशासन ने घटना के समय ड्यूटी पर तैनात सभी जूनियर और सीनियर रेजीडेंट को निलंबित कर दिया है।सर्वेश शुक्ला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गुरुवार शाम वह चालक कृष्ण कुमार केसरवानी के साथ नर बहादुर को इलाज के लिए अस्पताल लाए थे। इलाज के संबंध में बातचीत के दौरान एक डाक्टर ने अभद्रता की।
इसके बाद 10 से 15 डाक्टर पहुंचे और दोनों के साथ मारपीट की। उन्हें दूसरे कमरे में ले जाकर पीटा गया। सर्वेश ने एक डाक्टर पर गला दबाने और जंजीर व मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया है। कोतवाली इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज के प्राचार्य प्रो. डा. एके वर्मा ने बताया कि मेडिसिन विभागाध्यक्ष डा. मनोज माथुर के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी को दो दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।