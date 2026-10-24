प्रयागराज के SRN अस्पताल में तीमारदार-चालक को बंधक बनाकर पीटा, सभी रेजीडेंट निलंबित; मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल की मेडिसिन इमरजेंसी में मरीज के साथ आए व्यक्ति और उसके चालक को कमरे में बंद कर पीटने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार, इस दौरान उनकी सोने की चेन और मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

वहीं, मेडिकल कालेज प्रशासन ने घटना के समय ड्यूटी पर तैनात सभी जूनियर और सीनियर रेजीडेंट को निलंबित कर दिया है।सर्वेश शुक्ला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गुरुवार शाम वह चालक कृष्ण कुमार केसरवानी के साथ नर बहादुर को इलाज के लिए अस्पताल लाए थे। इलाज के संबंध में बातचीत के दौरान एक डाक्टर ने अभद्रता की।