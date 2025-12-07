Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR Campaigh : वर्ष 1951 से अब तक आठ बार हो चुका है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, पिछली बार वर्ष 2003 में हुआ था

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    SIR Campaigh प्रयागराज में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 1951 से अब तक आठ बार यह अभिय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    SIR Campaigh प्रयागराज में 22 साल बाद मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR Campaigh क्या आपको पता है कि देश में अब तक कितनी बार मतदाना सूची का गहन पुनरीक्षण यानी SIR हो चुका है। कई लोगों को इसकी जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता है, उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि अब तक कितनी बार यह अभियान चलाया जा चुका है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    22 वर्ष बाद हो रहा यह अभियान 

    SIR Campaigh वर्ष 1951 से अब तक आठ बार मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा चुका है। आखिरी बार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। इसके करीब 22 वर्ष बाद यह प्रक्रिया दोबारा शुरू हो रही है। इतने लंबे अंतराल में कई लोग स्थान परिवर्तन, विवाह या मृत्यु के कारण सूचियों में दोहरी प्रविष्टियों में शामिल हैं। ऐसे मामलों को हटाकर सूची को पूर्णतः त्रुटि रहित बनाया जाएगा।

    मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने को SIR अभियान

    SIR Campaigh प्रयागराज जनपद में मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अद्यतन बनाने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन-एसआइआर) 11 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। अभियान में बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र शामिल न हो, यही एसआइआर का उद्देश्य है।

    विधानसभा क्षेत्रों में इन मजिस्ट्रेटों की तैनाती

    विधानसभा क्षेत्र            मजिस्ट्रेट                             मोबाइल नंबर
    शहर पश्चिमी         एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह      9454417814
    शहर उत्तरी           एएसडीएम गणेश कनौजिया               9454484436
    शहर दक्षिणी          एसीएम द्वितीय ठाकुर प्रसाद              9454417833
    फाफामऊ             एसीएम तृतीय एचएल सैनी                9454417834
    सोरांव                   एसडीएम ज्ञानेंद्र नाथ                     9454417815
    फूलपुर                 एसडीएम जूही प्रसाद                     9454417816
    हंडिया                  एसडीएम रावेंद्र सिंह                      9454417817
    प्रतापपुर                एसीएम प्रथम दिग्विजय सिंह              9454417832
    करछना                 एसडीएम भारती मीना                    9454417818
    बारा                      एसडीएम प्रेरणा गौतम                   9454417819
    मेजा                      एसडीएम सुरेंद्र कुमार                   9454417820
    कोरांव                   एसडीएम संदीप तिवारी                   9454417821

    9 लाख डुप्लीकेट, मृतक व शिफ्टेड वोटर के कटेंगे नाम

    नवंबर में चार तारीख से शुरू हुए एसआइआर अभियान के अंतिम चरण में लगभग सारे आंकड़े सामने आ गए हं। जनपद की मतदाता सूची से लगभग नौ लाख डुप्लीकेट, मृतक व शिफ्टेड मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। बीएलओ के घर-घर सत्यापन के दौरान वोटर मैपिंग संग लिंकिंग और मैचिंग के आधार पर सूची से नाम काटे जाएंगे। वर्ष 2003 के बाद अब तक लगभग 22 लाख मतदाताओं के नाम सूची में बढ़े हैं, जिनमें काफी संख्या में मृत हो चुके हैं अथवा शिफ्ट हो चुके हैं।

    वर्ष 2003 की मतदाता सूची में 33,38,693 वोटर थे

    वर्ष 2003 की मतदाता सूची में 33,38,693 वोटर थे, जबकि वर्ष 2025 की सूची में 46,92,860 मतदाता हो गए। इस गणना से जिले में 22 वर्षों में भले ही संगम नगरी में 13.48 लाख मतदाता बढ़े हैं मगर इनकी वास्तविक संख्या 22 लाख के करीब हैं, चूंकि काफी नाम कटे हैं और लोग शिफ्ट हुए हैं, ऐसे में यह संख्या 13.48 लाख ही सूची के मुताबिक बढ़े हैं।

    यह भी पढ़ें- SIR in Prayagraj : अंतिम तिथि का न करें इंतजार, तत्काल जमा करें फार्म, वरना कट जाएगा नाम तो झेलनी होगी परेशानी

    यह भी पढ़ें- SIR in Prayagraj : मतदाता सूची से कोई नाम बिना नोटिस के नहीं हटेगा, सुनवाई का मौका भी लोगों को मिलेगा