SIR Campaigh : वर्ष 1951 से अब तक आठ बार हो चुका है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, पिछली बार वर्ष 2003 में हुआ था
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR Campaigh क्या आपको पता है कि देश में अब तक कितनी बार मतदाना सूची का गहन पुनरीक्षण यानी SIR हो चुका है। कई लोगों को इसकी जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता है, उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि अब तक कितनी बार यह अभियान चलाया जा चुका है।
22 वर्ष बाद हो रहा यह अभियान
SIR Campaigh वर्ष 1951 से अब तक आठ बार मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा चुका है। आखिरी बार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। इसके करीब 22 वर्ष बाद यह प्रक्रिया दोबारा शुरू हो रही है। इतने लंबे अंतराल में कई लोग स्थान परिवर्तन, विवाह या मृत्यु के कारण सूचियों में दोहरी प्रविष्टियों में शामिल हैं। ऐसे मामलों को हटाकर सूची को पूर्णतः त्रुटि रहित बनाया जाएगा।
मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने को SIR अभियान
SIR Campaigh प्रयागराज जनपद में मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अद्यतन बनाने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन-एसआइआर) 11 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। अभियान में बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र शामिल न हो, यही एसआइआर का उद्देश्य है।
विधानसभा क्षेत्रों में इन मजिस्ट्रेटों की तैनाती
विधानसभा क्षेत्र मजिस्ट्रेट मोबाइल नंबर
शहर पश्चिमी एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह 9454417814
शहर उत्तरी एएसडीएम गणेश कनौजिया 9454484436
शहर दक्षिणी एसीएम द्वितीय ठाकुर प्रसाद 9454417833
फाफामऊ एसीएम तृतीय एचएल सैनी 9454417834
सोरांव एसडीएम ज्ञानेंद्र नाथ 9454417815
फूलपुर एसडीएम जूही प्रसाद 9454417816
हंडिया एसडीएम रावेंद्र सिंह 9454417817
प्रतापपुर एसीएम प्रथम दिग्विजय सिंह 9454417832
करछना एसडीएम भारती मीना 9454417818
बारा एसडीएम प्रेरणा गौतम 9454417819
मेजा एसडीएम सुरेंद्र कुमार 9454417820
कोरांव एसडीएम संदीप तिवारी 9454417821
9 लाख डुप्लीकेट, मृतक व शिफ्टेड वोटर के कटेंगे नाम
नवंबर में चार तारीख से शुरू हुए एसआइआर अभियान के अंतिम चरण में लगभग सारे आंकड़े सामने आ गए हं। जनपद की मतदाता सूची से लगभग नौ लाख डुप्लीकेट, मृतक व शिफ्टेड मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। बीएलओ के घर-घर सत्यापन के दौरान वोटर मैपिंग संग लिंकिंग और मैचिंग के आधार पर सूची से नाम काटे जाएंगे। वर्ष 2003 के बाद अब तक लगभग 22 लाख मतदाताओं के नाम सूची में बढ़े हैं, जिनमें काफी संख्या में मृत हो चुके हैं अथवा शिफ्ट हो चुके हैं।
वर्ष 2003 की मतदाता सूची में 33,38,693 वोटर थे
वर्ष 2003 की मतदाता सूची में 33,38,693 वोटर थे, जबकि वर्ष 2025 की सूची में 46,92,860 मतदाता हो गए। इस गणना से जिले में 22 वर्षों में भले ही संगम नगरी में 13.48 लाख मतदाता बढ़े हैं मगर इनकी वास्तविक संख्या 22 लाख के करीब हैं, चूंकि काफी नाम कटे हैं और लोग शिफ्ट हुए हैं, ऐसे में यह संख्या 13.48 लाख ही सूची के मुताबिक बढ़े हैं।
