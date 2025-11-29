SIR In UP: पाकिस्तानी से भारतीय बने शाकिब, मतदाता बनने का आ रहा संकट

ज्ञानेंद्र सिंह, प्रयागराज। आजादी के बाद पाकिस्तान के करांची शहर में बस गए इम्तियाज अली के पौत्र शाकिब अली भारत लौटे तो अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में उनके सामने कई तरह की अड़चनें आ रही हैं। वर्ष 2025 की सूची में उनका नाम है नहीं और पूर्वजों का नाम भी 1987 व 2003 की मतदाता सूची में नहीं है।

इसी आधार पर मतदाता सूची में नाम चढ़ सकता है। उनकी तरह ही शहर में रह रहे दो अन्य परिवारों के सामने भी मुसीबत खड़ी हो गई। शाकिब ने हाल ही में भारत की नागरिकता ली है। उनकी पत्नी अनम तथा बेटे आकिब, अजमत, बेटियां आबिदा व जाबिदा भी भारत की नागरिकता ले चुकी हैं। अब करेली में शाकिब अली परिवार के साथ रह रहे हैं।

एसआइआर अभियान में शाकिब मतदाता सूची में अपना नाम चढ़ाने को लेकर कवायद कर रहे हैं। शाकिब के दादा करांची शहर में कपड़े का कारोबार करते थे, उनके इंतकाल के बाद शाकिब के पिता आदिल अली ने बिजनेस बढ़ाया फिर शाकिब ने कारोबार संभाला। शाकिब कुछ वर्ष पहले मां के साथ प्रयागराज आए थे।