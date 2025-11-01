Indian Air Force Marathon 2025 : प्रयागराज में सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन में कल दौड़ेंगे धावक, बमरौली में होगा आयोजन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय वायुसेना के परम वीर चक्र विजेता फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में ''सेखों भारतीय वायुसेना मैराथन 2025'' का आयोजन दो नवंबर (रविवार) को बमरौली समेत देशभर के 61 स्थानों पर होगा। 'दौड़ो, ऊंची उड़ान भरो, प्रोत्साहित करो' थीम पर आधारित यह स्पर्धा वायुसेना के शौर्य, अनुशासन और जोश का प्रतीक बनेगी, जो फिटनेस, एकता और देशभक्ति को प्रोत्साहित करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

21, 10 और 5 किमी की तीन श्रेणियों में होगी दौड़ प्रयागराज में मुख्य केंद्र सीएसी-प्रयागराज और वायुसेना स्टेशन बमरौली होगा। मैराथन में 21 किमी, 10 किमी और पांच किमी की तीन श्रेणियां हैं, पुरुष व महिला वर्गों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार निर्धारित है।

प्रयागराज में एक हजार से अधिक धावक होंगे शामिल प्रयागराज में एक हजार से अधिक धावकों के इसमें शामिल होने की संभावना है। युवाओं से वेटरंस तक सभी भाग लेंगे। रक्षा विभाग के प्रवक्ता विंग कमांडर देबार्थो धर ने बताया कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। यह केवल दौड़ नहीं, बल्कि वायुसेना की निस्वार्थ सेवा को श्रद्धांजलि है।

सुबह साढ़े पांच बजे होगी हाफ मैराथन हाफ मैराथन 21.097 किलोमीटर की होगी। इसमें धावकों को सुबह साढ़े चार बजे सबको बमरौली में वायु सेना के साउथ कैंप प्ले ग्राउंड में रिपोर्ट करना होगा। साढ़े पांच बजे हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया जाएगा। साढ़े तीन घंटे के अंदर दौड़ पूरी करने वाले सभी धावकों को ई-प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जबकि प्रथम तीन विजेता पुरस्कृत होंगे।

सवा छह बजे से होगी 10 किमी की दौड़ 10 किमी की दौड़ सुबह सवा पांच बजे शुरू होगी। इसके लिए धावकों को सुबह सवा पांच बजे रिपोर्ट करना होगा। इसमें न्यूनतम 14 वर्ष की उम्र तक के धावक हिस्सा ले सकेंगे। डेढ़ घंटे के अंदर दौड़ पूरी करनी होगी।

सात बजे से होगी पांच किमी की दौड़ पांच किमी की दौड़ का शुभारंभ सुबह सात बजे होगा। इसमें शामिल होने के लिए धावकों को सुबह छह बजे बमरौली में वायु सेना के साउथ कैंप प्ले ग्राउंड में रिपोर्ट करना होगा। इसमें न्यूनतम 10 वर्ष के धावक शामिल हो सकेंगे।