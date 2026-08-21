निजी जातिसूचक टिप्पणी करना सार्वजनिक अपराध नहीं माना जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने रद किया SC-ST एक्ट का केस

डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट जातिसूचक टिप्पणी को अहम फैसला दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि चार दीवारों के भीतर या किसी बंद कमरे में दी गई जातिसूचक टिप्पणी को 'पब्लिक व्यू' के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

शीर्ष अदालत ने इस आधार पर एक स्कूल मैनेजर के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत जारी कार्यवाही को रद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कथित जातिसूचक टिप्पणी एक बंद कमरे में की गई थी और इसके अलावा अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका, यहां तक कि प्रथम दृष्टया भी नहीं कि यह घटना ऐसी जगह हुई थी जहां लोग इसे देख या सुन सकते थे। यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया।

क्या था पूरा मामला? मामला उत्तर प्रदेश के एक स्कूल का है, जहां छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद शिकायतकर्ता स्कूल मैनेजर से मिलने पहुंचे थे। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मैनेजर और कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक अपशब्द कहे। इस शिकायत के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट में एफआईआर और चार्जशीट दाखिल की थी।

SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) और 3(1)(S) की ज़रूरतों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य सवाल यह था कि क्या कथित जातिसूचक टिप्पणी पब्लिक व्यू में की गई थी। वहीं, मैनेजर की पत्नी ने भी शिकायतकर्ता के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने स्कूल दफ्तर में घुसकर बदसलूकी और मारपीट की थी। लोकल अदालत ने इस क्रॉस केस में भी चार्जशीट स्वीकार कर ली थी।

हाई कोर्ट में दी थी चुनौती स्कूल मैनेजर ने विशेष अदालत के समन आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि मामला प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है और केवल बदले की भावना के आधार पर इसे रद नहीं किया जा सकता। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।