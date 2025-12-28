Language
    SIR की प्रक्रिया के बीच सपा तलाश रही आपदा में अवसर, पीडीए और ब्राह्मण गठजोड़ की कोशिश भी की जा रही

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    प्रयागराज में, एसआइआर प्रक्रिया के बीच सपा आपदा में अवसर तलाश रही है। सपा पीडीए (पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक) के साथ ब्राह्मण गठजोड़ की कोशिश कर रही है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    एसआइआर प्रक्रिया के बीच राजनीतिक दल अवसर की तलाश कर रहे हैं। 

    जागरण संवददाता, प्रयागराज। एसआइआर की प्रक्रिया के बीच सपा आपदा में अवसर तलाशती नजर आ रही है। वहीं पीडीए के साथ ब्राह्मण गठजोड़ खड़ा करने की कोशिश है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल खुले शब्दों में आमंत्रण दे रहे हैं कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ आएं। वह पीडीए (पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक) के साथ मिलकर निश्चित ही सरकार बनाने में सफल होंगे।

    'भाजपा में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं '

    सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी चेतावनी को सम्मान के साथ जोड़ा है। कहा कि भाजपा में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है जबकि सपा सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक के साथ ब्राह्मण भी हमारे साथ होगा।

    एसआइआर पर क्या बोले सपा प्रदेश अध्यक्ष 

    एसआइआर की प्रक्रिया पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इसे लेकर पहले ही प्रश्न उठाया जा चुका है। यह सब जल्दबाजी में पार्टी विशेष को लाभ देने के लिए है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए पोस्ट- भाजपाई एसआइआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। अब पीडीए सरकार बनाएगी, भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा से सहमति जताई।

    कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने एसआइआर पर उठाए सवाल 

    उधर, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता किशोर वार्ष्णेय भी एसआइआर की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ भाजपा को लाभ देने देने के लिए उठाया गया कदम है। किसी भी तरह से मतदाता सूची का शुद्धीकरण नहीं हुआ है। वास्तविक लोगों के नाम काटे गए हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में वोटर हटाए गए तो वह कहां गए। बीएलओ को तीन बार किसी मतदाता के घर जाना था लेकिन एक बार भी वह नहीं गए। जिनके नाम काटे गए हैं, उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है।

    कांग्रेस शहर अध्यक्ष बोले- एसआइआर फार्म नहीं दिए गए 

    कांग्रेस के शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी भी मानते हैं कि लोगों को एसआइआर फार्म नहीं दिए गए। नए मतदाताओं को जोड़ने वाले फार्म भी नहीं बांटे गए। बीएलओ लोगों को टहला रहे हैं। लोग रोटी के लिए दौड़ लगाए या फिर मतदाता सूची के चक्कर में परेशान रहें।

    दलित और महिलाओं को जागरूक कर सहयोग दें

    बसपा के जिला अध्यक्ष पंकज गौतम एसआइआर को ठीक मानते हैं। कहते हैं, मतदाता सूची का शुद्धीकरण आवश्यक है। करीब 85 प्रतिशत कार्य ठीक हुआ है लेकिन दलित और महिलाओं के बीच जागरूकता व जानकारी के अभाव के कारण उनका शत प्रतिशत एसआइआर नहीं हो सकता है। उन्हें थोड़ा समय और सहयोग देकर प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जो आपत्तियां आएं उनका गंभीरता से निस्तारण किया जाए।

    क्या कहते हैं भाजपा महानगर अध्यक्ष?

    पार्टी में खींचतान को खारिज करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्त कहते हैं कि पीडीए के नेता इटावा और सैफई तक सीमित हैं। ब्राह्मण हितों से उनका कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण सनातन सेवी और राष्ट्र के लिए समर्पित रहने वाले हैं। वे निजी लाभ से ऊपर राष्ट्रवादी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। एसआइआर की प्रक्रिया सुचिता के साथ पूरी हो रही है। यदि सपा मुखिया के अनुसार 85 से 90 प्रतिशत की गड़बड़ी हुई है और भाजपा गड्ढे में गिर रही है तो वह खुश रहें, उन्हें क्यों चिंता सता रही है। फिलहाल भाजपा सब का साथ सब का विकास के लक्ष्य से चल रही है। 

