रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के 18 पदों पर होगी नियुक्ति, एक सितंबर से साक्षात्कार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय (रावि) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों में गेस्ट फैकल्टी (अतिथि प्रवक्ता) के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कवायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्थायी शिक्षकों के 60 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अभी लंबित है और स्क्रूटनी के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।

इन विषयों में नियुक्ति को साक्षात्कार 1 सितंबर को ऐसे में नए सत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए रावि ने अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी तथा स्कूल आफ फार्मेसी में कुल 18 पदों पर गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान संकाय के संस्कृत, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों के लिए एक सितंबर को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।

2 सितंबर को इन विषयों के लिए इंटरव्यू संस्कृत और मनोविज्ञान में एक-एक तथा अर्थशास्त्र में दो पद रिक्त हैं। इन सभी विषयों के लिए साक्षात्कार होगा। विज्ञान संकाय के तहत जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषयों में अतिथि प्रवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक विषय में एक-एक पद रिक्त है। इनके लिए साक्षात्कार दो सितंबर को होगा।