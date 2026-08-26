रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता के 18 पदों पर होगी नियुक्ति, एक सितंबर से साक्षात्कार
रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण 18 अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। विभिन्न विभागों में इन पदों के लिए 1, 2 और 3 सितंबर को साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे।
HighLights
स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में हो रहे विलंब के कारण अध्यापन करेंगे गेस्ट फैकल्टी
स्थायी शिक्षकों के करीब 60 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित, स्क्रूटनी के बाद साक्षात्कार शुरू नहीं
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय (रावि) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों में गेस्ट फैकल्टी (अतिथि प्रवक्ता) के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कवायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि स्थायी शिक्षकों के 60 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अभी लंबित है और स्क्रूटनी के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।
इन विषयों में नियुक्ति को साक्षात्कार 1 सितंबर को
ऐसे में नए सत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए रावि ने अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी तथा स्कूल आफ फार्मेसी में कुल 18 पदों पर गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान संकाय के संस्कृत, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों के लिए एक सितंबर को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।
2 सितंबर को इन विषयों के लिए इंटरव्यू
संस्कृत और मनोविज्ञान में एक-एक तथा अर्थशास्त्र में दो पद रिक्त हैं। इन सभी विषयों के लिए साक्षात्कार होगा। विज्ञान संकाय के तहत जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान विषयों में अतिथि प्रवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक विषय में एक-एक पद रिक्त है। इनके लिए साक्षात्कार दो सितंबर को होगा।
तीन सितंबर को भी अभ्यर्थियों को बुलावा
कंप्यूटर साइंस एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी विभाग में सबसे अधिक छह पदों पर अतिथि प्रवक्ता का पैनल तैयार किया जाएगा। कंप्यूटर साइंस विषय के लिए होने वाला साक्षात्कार भी दो सितंबर को आयोजित किया जाएगा। स्कूल आफ फार्मेसी में फार्माकोलाजी, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक-एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। इन तीनों विषयों के लिए साक्षात्कार तीन सितंबर को होगा। फार्मेसी के पदों के लिए अभ्यर्थियों को पीसीआइ के निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र होना आवश्यक होगा।
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