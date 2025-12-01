Language
    रेलवे का नया नियम, नहीं दोहराई जाएगी रेल हादसों की गलतियां, अब 90 दिन में देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    रेलवे ने यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत किसी भी रेल दुर्घटना के बाद 90 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करनी होगी। इस रिपोर्ट में दुर्घटना के कारणों और निवारण के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देना होगा। ऐसा न करने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और रेल यात्रा को सुरक्षित बनाना है। 

    रेल हादसों के बाद तीन माह में कार्रवाई की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को देनी होगी। 

    अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, दुर्घटनाओं को शून्य स्तर पर ले जाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाया है। अब कोई भी रेल हादसा होगा तो जांच पूरी होने के ठीक 90 दिन के अंदर जोनल रेलवे को हर गलती सुधारने के ठोस प्रमाण के साथ कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट - एटीआर) रेलवे बोर्ड को सौंपनी होगी। देरी हुई तो ऊपर तक जवाबदेही तय होगी।

    रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने भेजा पत्र 

    17 नवंबर 2025 को रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (सुरक्षा-सिग्नल एवं दूरसंचार) बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी ने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह समेत सभी 17 जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों, कोलकाता मेट्रो, डीएफसीसीआईएल और कोंकण रेलवे को पत्र भेज कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।

    पहले समय सीमा नहीं थी 

    पहले कोई तय समय-सीमा ही नहीं थी। जांच आयोग या सीआरएस की रिपोर्ट आने के बाद कई-कई महीने, कभी-कभी तो सालों तक कार्रवाई रिपोर्ट नहीं भेजी जाती थी। जवाबदेही न होने से कई मामलों में तो एटीआर कभी भेजी ही नहीं गई। नतीजा पुरानी रिपोर्टों की सिफारिशें लागू नहीं हुई और एक ही तरह की गलतियां बार-बार हुईं।

    लिखित में, हस्ताक्षर के साथ बोर्ड को भेजना होगा

    बालासोर (ओडिशा) त्रासदी हो या पिछले कई हादसे, हर बार जांच में सामने आया कि पुरानी रिपोर्टों की सिफारिशें आज तक लागू लागू नहीं हुई थीं। सिग्नल फेल होना, ट्रैक रखरखाव में लापरवाही, स्टाफ की ट्रेनिंग में कमी- ये कमियां दशकों से चली आ रही थीं क्योंकि सुधार पर कोई जवाबदेही ही नहीं थी। अब 90 दिन का टाइमर चलते ही जोन को बताना होगा कि सिग्नल सिस्टम में क्या सुधार किया, ट्रैक-पेट्रोलिंग और मेंटेनेंस का शेड्यूल कैसे बदला, कितने कर्मचारियों को तुरंत रि-ट्रेनिंग दी, कवच जैसे सुरक्षा उपकरण कहां-कहां लगाए-ये सब लिखित में, हस्ताक्षर के साथ बोर्ड को भेजना होगा। अगर समय पर रिपोर्ट नहीं आने पर जोनल महाप्रबंधक से लेकर मुख्य सुरक्षा अधिकारी तक की जवाबदेही तय होगी।

    हर हादसे का सबक तीन महीने में ही दिखेगा

    बोर्ड ने कहा है कि- इस रिपोर्ट पर जोन के मुख्य सुरक्षा अधिकारी (पीसीएसओ) के हस्ताक्षर करेंगे और महाप्रबंधक स्वयं मंजूरी देंगे। लाखों-करोड़ों यात्री जो रोज रेल से सफर करते हैं, अब ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। हादसों का डर कम होगा, क्योंकि अब हर हादसे का सबक तीन महीने में ही पटरी पर दिखेगा। रेलवे पर भरोसा बढ़ेगा और जान-माल की रक्षा मजबूत होगी। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे अपनी सुरक्षा-संरक्षा को सर्वोपरि रखता है। बोर्ड ने 90 दिन की समय सीमा में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा है, उसका अनुपालन किया जाएगा।

