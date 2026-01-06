यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, अब छोटे स्टेशनों पर 'रन-थ्रू' ट्रेनों का होगा अनाउंसमेंट 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बीते नवंबर महीने में चुनार रेलवे स्टेशन पर कालका एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत के बाद रेलवे ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी बिना रुके तेज रफ्तार से गुजरने वाली ट्रेनों (रन-थ्रू) की पहले से द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) उद्घोषणा की जाएगी। यह व्यवस्था उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने प्रयाग, फाफामऊ, थरवई, मऊआइमा आदि स्टेशनों पर लागू कर दी है।

अक्सर छोटे स्टेशनों पर तेज ट्रेनें बिना ठहराव के गुजरती हैं, जिससे यात्री अनजाने में प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े हो जाते हैं या ट्रैक पार करने की कोशिश करते हैं – इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इस नई पहल से ट्रेन के आने से कुछ मिनट पहले पूर्व-रिकॉर्डेड उद्घोषणा प्रसारित की जाएगी, जिसमें यात्रियों को सतर्क रहने, ट्रैक न पार करने, प्लेटफॉर्म किनारे न खड़े होने और फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी।