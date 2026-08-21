जन्मदिन पार्टी में युवक ने छककर पी शराब, काफी देर तक सोकर नहीं उठा; पत्नी जगाने गई तो हो चुकी थी मौत
प्रयागराज के सुंदरपुर गांव में 25 वर्षीय युवक रामराज की जन्मदिन पार्टी में शराब पीने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पत्नी द्वारा जगाने पर वह नहीं उठा, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है।
HighLights
शराब पीने के बाद किन परिस्थितियों में मौत हुई, पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर कर रही पड़ताल
यमुनापार में बारा थाना क्षेत्र के सुंदरपुर का रहने वाला था 25 वर्षीय रामराज, स्वजन ने दी तहरीर
संसू, जागरण, बारा (प्रयागराज)। यमुनापार में बारा थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में शराब पार्टी के बाद 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सुंदरपुर निवासी स्व. मुन्नालाल के पुत्र रामराज के रूप में हुई। परिवार के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। युवक की मौत को लेकर गांव में चर्चा है।
बताया गया कि 20 अगस्त की रात रामराज के साढ़ू के घर जन्मदिन पार्टी थी। इसमें रामराज ने अपने रिश्तेदारों के साथ जमकर शराब पी। देर रात वह तीन रिश्तेदारों को लेकर अपने घर पहुंचा। इसके बाद सुबह चारों ने फिर साथ बैठकर शराब पी। ग्रामीणों के अनुसार, इस दौरान रामराज को बाइक से घूमते हुए भी देखा गया था।
परिवार के लोगों के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे पत्नी अंतिमा ने अपनी सास प्रेमवती को बताया कि रामराज काफी देर से उठ नहीं रहा है। इस पर सास ने जाकर देखा तो उसकी हालत असामान्य थी। इसके बाद मामले की लिखित सूचना पुलिस को दी गई। रामराज की मौत हो चुकी थी।
सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच-पड़ताल दी। युवक की मौत शराब पीने के बाद किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भर अन्त्य परीक्षण के लिए भेज दिया। बारा थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार राय का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।
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