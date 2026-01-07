प्रयागराज में युवती के साथ साइबर ठगी, गूगल पर रेटिंग के जरिए पैसे कमाने का झांसा देकर लगाई 1.18 लाख की चपत

Language
    By Tara Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:25 PM (IST)

    प्रयागराज में एक युवती स्मिता श्रीवास्तव साइबर ठगी का शिकार हो गईं। उन्हें गूगल पर रेटिंग और शेयरिंग से पैसे कमाने का झांसा दिया गया। अपराधियों ने निव ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साइबर अपराधियों ने अब गूगल पर रेटिंग और शेयरिंग के जरिए पैसा कमाने का झांसा देकर युवती से ऑनलाइन ठगी की। इससे परेशान पीड़ित स्मिता श्रीवास्तव ने कोतवाली थाने में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

    शहराराबाग, कोतवाली निवासी स्मिता श्रीवास्तव का कहना है कि बीते माह उनके व्हाट्सएप पर एक नंबर से लिंक आया। उसमें टेलीग्राम से जुड़ने के लिए कहा गया था। जब वह लिंक को ओपन किया तो रेटिंग और शेयरिंग के लिए पैसा देने की बात कही गई। एक रेटिंग का 10 रुपये मिला।

    इसके बाद अपराधियों ने निवेश का झांसा देकर बड़ा मुनाफा कमाने के लिए कहा। साइबर शातिरों के जाल में फंसकर स्मिता ने कई बार में एक लाख 18 हजार रुपये लगा दिए। मगर फिर भी उनसे एक लाख रुपये और मांगा गया। यह भी कहा गया कि पैसा जमा करने पर 50 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।

    पैसा नहीं जमा करने पर दबाव बनाया गया और यह भी कहा गया कि मूलधन नहीं मिलेगा। साइबर ठगी का पता चलने पर पीड़िता ने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मुकदमा लिखवाया। पुलिस जांच कर रही है।

