Prayagraj : दो मासूम बच्चों को छोड़कर महिला ने कुएं में कूदकर दी जान, वजह तलाश रही पुलिस; पति मुंबई में करता है नौकरी

संसू, नैनी (प्रयागराज)। आखिर ऐसा क्या कारण था कि महिला ने दो मासूम बच्चों की चिंता किए बिना आत्महत्या कर ली। यमुनापार में औद्योगिक थाना क्षेत्र के पुरवा खास गांव में रविवार सुबह एक महिला ने कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। ढाई घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने शव को बाहर निकाला। घटना के पीछे की वजह पुलिस तलाश रही है।

घर के बाहर स्थित कुएं में कूदी रबिता पुरवा खास निवासी अजय भारतीया मुंबई में रहकर काम करता है। घर पर उसकी 28 वर्षीय पत्नी रबिता अपने दो छोटे बच्चों चार वर्षीय रिहास और दो वर्षीय रीशू के साथ रहती थी। रविवार सुबह करीब सात बजे किसी बात को लेकर रबिता ने घर के बाहर स्थित कुएं में कूद गई। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

कुएं में जहरीली गैस की आशंका, नहीं उतरे फायरकर्मी आसपास के लोगों ने तत्काल रामपुर पुलिस चौकी को घटना की सूचना दी। चौकी प्रभारी सचिन देव वर्मा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कुएं में उतरकर शव निकालने का प्रयास किया, लेकिन अंदर जहरीली गैस होने का एहसास होने पर उन्हें तुरंत बाहर निकलना पड़ा।

मुंबई से पति रवाना हो गया है इसके बाद करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। बताते हैं कि रबिता का मायका लालपुर थाना क्षेत्र के घूरी गांव में है। घटना की सूचना मिलने पर उसका पति अजय भारतीया ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गया है।