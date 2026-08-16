प्रयागराज में अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम? IMD का पूर्वानुमान- छाए रहेंगे बादल, होगी बारिश; फिर उमस बढ़ेगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। 15 अगस्त की रात हुई बारिश के बाद सुबह से ही आसमान में बादलों की जमावड़ा लगा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक जिले में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारों की संभावना जताई है। रात हुई बारिश के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ नहीं पाया और यह 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह आर्द्रता 91 प्रतिशत रही। इससे उमस से कुछ राहत रही।

बारिश के बाद भी उमस आज 16 अगस्त को आसमान बादलों से घिरा है और कुछ दौर में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना है। इस दिन एक-दो दौर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बारिश के एक-दो दौर होने की संभावना है। बारिश के बावजूद उमस का असर बना रह सकता है।