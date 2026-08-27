झमाझम बारिश से उफनाए प्रयागराज के निचले मुहल्ले, सड़कें-चौराहे बने तालाब; राहगीरों को हुई परेशानी
प्रयागराज में झमाझम बारिश से निचले मुहल्लों और सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों और निवासियों को भारी परेशानी हुई। नगर निगम अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
HighLights
टैगोर टाउन, जार्ज टाउन,अल्लापुर सहित कई मुहल्ले में जलभराव
बारिश के दौरान नगर निगम के अधिकारी मुहल्लों में करते रहे निरीक्षण
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व गुरुवार शाम को हुई झमाझम बारिश से शहर के निचले मुहल्लों में जलभराव हो गया। कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। निचले स्थानों पर पानी घरों में भी पहुंच गया।
पुलिस थाने में भी घुसा पानी
हालांकि बारिश थमने के कुछ घंटों बाद कई मुहल्लों से पानी तेजी से निकलने लगा। जलभराव के दौरान नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते रहे। नगर निगम मुख्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, जार्जटाउन थाना, सिविल लाइंस महिला थाना सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में पानी भर जाने से विभागीय लोगों को परेशानी हुई।
कई वाहन बंद हो गए, लोग परेशान
जार्जटाउन, टैगोर टाउन, मलाकराज, बैरहना, अल्लापुर, बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम, पूरा पड़ाइन, हरवारा, नैनी और झूंसी में बारिश का सबसे अधिक असर देखने को मिला। कई स्थानों पर सड़क पर दो से तीन फीट तक पानी भर गया। इससे दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हुई। कई वाहन पानी में बंद हो गए, जिन्हें लोगों को धक्का देकर निकालना पड़ा।
अल्लापुर में घरों के अंदर पहुंचा पानी
अल्लापुर और बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम समेत कुछ निचले इलाकों में पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया। इससे लोगों की गृहस्थी का सामान भी खराब हो गया। नालियों और नालों की पर्याप्त सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी प्रभावित होती है। टैगोर टाउन और जार्जटाउन में सड़कें काफी देर तक पानी में डूबी रहीं। बारिश के दौरान मुख्य मार्गों के साथ गलियों में भी पानी भर गया।
नगर निगम के अधिकारियों ने किया निरीक्षण
नगर निगम के अधिकारियों ने जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करके नालों और नालियों की स्थिति देखी। जहां पानी अधिक भर गया था, वहां पंप और अन्य संसाधनों के माध्यम से बारिश के पानी की निकासी कराने के निर्देश दिए।
प्रमुख चौराहों पर हुआ जलभराव
बारिश के दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर जलभराव होने से आवागमन प्रभावित हो गया। म्योहाल चौराह, लोक सेवा आयोग, धोबी घाट, प्रधान डाकघर, आजाद पार्क गेट नंबर एक, पत्रिका चौराहा सहित शहर के प्रमुख चौराहों पर जलभराव हो गया था। कई स्थानों पर नाले ओर फ्लो हो गए नालों का पानी सड़कों के ऊपर से बहता दिखाई दिया।
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