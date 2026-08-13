प्रयागराज के VDO ने मध्य प्रदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.20 लाख रुपये ऐंठे, धमकी भी दी; किया गया निलंबित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनापार के शंकरगढ़ में तैनात ग्राम विकास अधिकारी ने अपने ही ब्लाक के एक संविदा कर्मी को मध्य प्रदेश में अधिक मानदेय वाली संविदा की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2.20 लाख रुपये ऐंठ लिए। एक साल बाद भी न तो नौकरी दिलाई और न पैसे लौटाए, धमकाने लगा। फिर प्रकरण अफसरों के पास पहुंचा। जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) की फटकार के बाद सचिव ने रुपये वापस किए। डीडीओ ने आरोपित सचिव को निलंबित भी कर दिया है।

कंप्यूटर आपरेटर है भुक्तभोगी मऊ जिले के मधुबन गांव के मूल निवासी अश्वनी कुमार शंकरगढ़ ब्लाक में संविदा पर बतौर कंप्यूटर आपरेटर तैनात हैं। इस ब्लाक में ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत की भी नियुक्ति है। ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत ने करीब एक साल पहले अश्वनी से यह कहकर पैसे वसूल लिए कि वह उसे मध्य प्रदेश में डाक विभाग में संविदा की नौकरी दिला देगा, जहां पर उसे ब्लाक की नौकरी से ज्यादा मानदेय मिलेगा।

रुपये मांगे तो धमकी दी गई अश्वनी ग्राम विकास अधिकारी के झांसे में आ गए और पांच बार में 2.20 लाख रुपये दे दिए। सारे भुगतान ऑनलाइन हुए थे। कई महीने बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो अश्वनी ने अपने पैसे वापस मांगे। इस पर ग्राम विकास अधिकारी ने टालमटोल शुरू कर दिया। अधिक दबाव बनाने पर अश्वनी को धमकी मिलने लगी।

डीडीओ की फटकार पर रुपये वापस मिले इस पर संविदा कर्मी ने विकास भवन पहुंच कर अफसरों से गुहार लगाई। डीडीओ जीपी कुशवाहा ने तत्काल संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को तलब किया और फटकार लगाई। इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी ने संविदा कर्मी के रुपये वापस किए।

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