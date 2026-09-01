कर्णावती में नहाते समय डूबीं छह बच्चियां, दो लापता; घरवालों के मना करने के बाद भी गई थीं गुड़िया डुबाने

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कजरी पर्व पर रामपुर गांव के सामने कर्णावती नदी में जरई व गुड़िया डुबोने के बाद स्नान कर रहीं छह किशोरियां डूब गईं।

चार को तो ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि दो लापता हो गईं। मांडा पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों के साथ ही पीएसी बाढ़ राहत दल ने घंटों लापता दोनों किशोरियों की खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

यह है पूरी घटना मांडा थानांतर्गत सुरवांदलापुर का पूरा मुहल्ला की रहने वाली 12 किशोरियां सोमवार सुबह करीब दस बजे कजरी पर्व पर जरई व गुड़िया डुबोने के लिए गांव से करीब पांच सौ मीटर दूर कर्णावती नदी के लिए निकलीं। इसमें राजेश तिवारी की 14 वर्षीय पुत्री अंकिता, अर्चिता, शैलेंद्र मिश्रा की 12 वर्षीय पुत्री सुभी, रविंद्र मिश्रा की पुत्री राबी, नागेश तिवारी की बेटी स्वेता के साथ ही तपस्या, कृति, आर्या, पायल, प्राप्ति मिश्रा, मानसी, साक्षी थीं।

घरवाले कर्णावती नदी में आई बाढ़ की वजह से सभी को जाने से मना कर रहे थे, लेकिन स्वजन की बातों को अनसुना करते हुए सभी चली गईं। रामपुर गांव के सामने नदी में जरई व गुड़िया डूबोने के बाद सभी स्नान करने लगीं। इसी दौरान प्राप्ति मिश्रा डूबने लगी।

यह देखकर अंकिता, सुभी, राबी, अर्चिता व स्वेता तिवारी ने उसे बचाने की कोशिश की, जिस पर सभी गहरे पानी में चली गईं। घाट के किनारे खड़ीं तपस्या, कृति आदि मदद की आवाज लगाने लगीं तो कुछ दूर पर मौजूद हरिओम तिवारी समेत कई अन्य लोगों ने नदी में छलांग लगा दी।

अर्चिता, स्वेता, प्राप्ति व राबी को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि अंकिता व सुभी का पता नहीं चला। तेज बहाव में वह बह गईं। खबर स्वजन समेत गांव के लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। स्थानीय गोताखोरों ने दोनों की तलाश शुरू की। सूचना पाकर थाना प्रभारी मांडा कुलदीप शर्मा व तहसीलदार मौके पर पहुंचे।

ग्रामीणों ने जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को बुलाने की बात कही। कुछ देर बाद पीएसी बाढ़ राहत दल की टीम यहां पहुंची और गोताखोरों के साथ तलाश तेज की। हालांकि, शाम छह बजे तक दोनों किशोरियों का पता नहीं चला। थाना प्रभारी का कहना है कि मंगलवार को किशोरियों की तलाश में पुन: गोताखोरों को लगाया जाएगा।