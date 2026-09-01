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कर्णावती नदी में डूबीं दोनों लड़कियों का 20 घंटे बाद मिला शव, ग्रामीणों ने घटनास्थल से एक किमी दूर बहता देखा

By Rajendra Yadav Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Tue, 01 Sep 2026 06:44 PM (IST)

कजरी पर्व पर कर्णावती नदी में स्नान करते समय डूबीं दो किशोरियों के शव 20 घंटे बाद मिले। स्वजनों ने ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कजरी पर्व पर कर्णावती नदी में हादसा।

  2. स्वजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया।

पोस्टमार्टम से स्वजन ने किया इन्कार, डेगुरपुर गंगा घाट पर हुई अंत्येष्टि

- प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र में कजरी पर्व पर स्नान करते समय हादसा


संसू, दिघिया (प्रयागराज)। कजरी पर्व पर कर्णावती नदी में स्नान करते समय 31 अगस्त को डूबीं दो लड़कियों का शव करीब 20 घंटे बाद आज मंगलवार को मिली। घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर नदी में दोनों के शव ग्रामीणों ने उतराया देखा तो स्वजन को जानकारी दी। उन्होंने दोनों के शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो घरवालों ने इन्कार कर दिया। जिसके बाद लिखापढ़ी कर पुलिस ने लाशों को स्वजन को सुपुर्द कर दिया।

ये लड़कियां डूबी थीं 

मांडा थानांतर्गत सुरवांदलापुर का पूरा मुहल्ला की रहने वाली 12 लड़कियां सोमवार सुबह करीब 10 बजे कजरी पर्व पर जरई व गुड़िया डूबोने के लिए गांव से करीब पांच सौ मीटर दूर कर्णावती नदी के लिए निकलीं थीं। इनमें राजेश तिवारी की 14 वर्षीय पुत्री अंकिता, अर्चिता, शैलेंद्र मिश्रा की 12 वर्षीय पुत्री सुभी, रविंद्र मिश्रा की पुत्री राबी, नागेश तिवारी की बेटी स्वेता के साथ ही तपस्या, कृति, आर्या, पायल, प्राप्ति मिश्रा, मानसी, साक्षी थीं।

रामपुर गांव के सामने नदी घाट पर हादसा

रामपुर गांव के सामने नदी में करीब 11 बजे जरई व गुड़िया डूबोने के बाद सभी स्नान करने लगीं। इसी दौरान प्राप्ति मिश्रा डूबने लगी थी। अंकिता, सुभी, राबी, अर्चिता व स्वेता तिवारी ने उसे बचाने की कोशिश की तो डूबने लगी थीं। ग्रामीणों ने अर्चिता, स्वेता, प्राप्ति व राबी को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, जबकि अंकिता व शुभी लापता हो गईं थीं। गोताखोरों ने काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली थी।

ग्रामीणों ने उतराता शव देखा 

मंगलवार सुबह लगभग सात बजे घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर चपरलता गांव के सामने खेत की ओर जा रहे किसानों ने नदी में दोनों के शव उतराते देखा और स्वजन को सूचना दी। खबर मिलते ही स्वजन के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों के शव को नदी से निकालकर करीब नौ बजे घर लाया गया।

बेटी का शव देख पिता अचेत 

एक घंटे बाद सुभी के पिता शैलेंद्र नासिक से घर पहुंचे और बेटी का शव देखा तो अचेत हो गए। दादा बृजराज, दादी विमला, मां सोनी और छोटी बहनें श्रेया और श्रृष्टि रो-रो कर बेहाल थीं। अंकिता का शव देख पिता राजेश और बहने हर्षिता और अर्चिता बिलख रही थीं।

गंगा घाट पर अंत्येष्टि

थाना प्रभारी मांडा कुलदीप शर्मा और तहसीलदार मेजा पवन सिंह ने शवों के पोस्टमार्टम की बात कही तो स्वजन ने इन्कार कर दिया। घंटों चली बातचीत के बाद तहसीलदार के आश्वासन पर पंचनामा कर दोनों शवों को अंतिम संस्कार के लिए स्वजन को सौंप दिया ग

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या। दोपहर में डेगुरपुर गंगा घाट पर अंत्येष्टि की गई।

दोनों में थी गहरी दोस्ती

यूं तो सुरवादलापुर के पूरा मुहल्ला की दर्जनभर लड़कियां एक दूसरे की सहेली हैं, लेकिन अंकिता और शुभी में गहरी दोस्ती थी। दोनों पड़ोसी भी थीं, इसलिए हमेशा साथ रहती थीं।स्कूल से आने के बाद दोनों का अधिकतर समय साथ में ही बीतता था।

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