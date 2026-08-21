प्रयागराज के यमुनापार में दर्दनाक हादसा: मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, दो दर्जन दबे; 2 की चली गई जान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनापार के नारीबारी स्थित सुरवल रिलायंस पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार सुबह मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। इसमें करीब दो दर्जन से अधिक मजदूर दब गए। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला। इसमें दो की मौत हो गई, जबकि अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सभी मजदूर सोनरा गांव के रहने वाले हैं और मजदूरी करने मवैया गांव जा रहे थे।

एक ट्रैक्टर-ट्राली में 40 मजदूर सवार थे सोनरा गांव के रहने वाले 40 से अधिक मजदूर शुक्रवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर मवैया गांव मजदूरी करने जा रहे थे। अभी चालक सुरवल रिलायंस पेट्रोल पंप के पास चालक का वाहन से अचानक नियंत्रण हट गया और ट्राली समेत ट्रैक्टर पलट गया। इसमें सवार मजदूर दब गए। चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों के साथ ही अन्य मजदूर घटनास्थल की तरफ दौड़े।