प्रयागराज के यमुनापार में दर्दनाक हादसा: मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, दो दर्जन दबे; 2 की चली गई जान
प्रयागराज के यमुनापार में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में दो मजदूरों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में कराया गया है।
HighLights
नारीबारी के सुरवल पेट्रोल पंप के निकट शुक्रवार सुबह हुआ हादसा
सभी सोनरा गांव के रहने वाले, मजदूरी करने मवैया गांव जा रहे थे
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनापार के नारीबारी स्थित सुरवल रिलायंस पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार सुबह मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। इसमें करीब दो दर्जन से अधिक मजदूर दब गए। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला। इसमें दो की मौत हो गई, जबकि अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सभी मजदूर सोनरा गांव के रहने वाले हैं और मजदूरी करने मवैया गांव जा रहे थे।
एक ट्रैक्टर-ट्राली में 40 मजदूर सवार थे
सोनरा गांव के रहने वाले 40 से अधिक मजदूर शुक्रवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर मवैया गांव मजदूरी करने जा रहे थे। अभी चालक सुरवल रिलायंस पेट्रोल पंप के पास चालक का वाहन से अचानक नियंत्रण हट गया और ट्राली समेत ट्रैक्टर पलट गया। इसमें सवार मजदूर दब गए। चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों के साथ ही अन्य मजदूर घटनास्थल की तरफ दौड़े।
क्रेन की मदद से दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया
बड़ी संख्या में मजदूरों को जैसे-तैसे बाहर निकाला गया, लेकिन उन्हें ग्रामीण बाहर नहीं निकाल सके, जो ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से उसके नीचे दब गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन को हटवाया, तब जाकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जा सका। इसमें एक महिला समेत दो की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनभर से अधिक घायलों को आनन-फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया।