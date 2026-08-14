ICF कोच की स्पेशल ट्रेनों में 'अमृत भारत एक्सप्रेस' के अत्याधुनिक रेक लगेंगे, प्रयागराज से मुंबई-गुजरात का सफर आरामदायक होगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे बोर्ड ने लंबी दूरी के यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और सुगम सफर देने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। प्रयागराज मंडल से मुंबई और गुजरात रूट पर चल रहीं स्पेशल ट्रेनों में अब पारंपरिक नीले आइसीएफ कोचों की जगह अत्याधुनिक 'अमृत भारत एक्सप्रेस' के आधुनिक रैक लगाए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने पुराने कोचों को अपग्रेड करते हुए इस रूट की तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को नियमित अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित करने की हरी झंडी दे दी है।

मुंबई रूट की स्पेशल ट्रेन नियमित चलेगी उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि स्पेशल ट्रेन संख्या 04151/52 प्रयागराज-एलटीटी को अब नियमित गाड़ी संख्या 20436/20435 प्रयागराज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा। 20436 प्रत्येक शुक्रवार शाम 6:10 बजे प्रयागराज से रवाना होकर शनिवार शाम 3:45 बजे एलटीटी पहुंचेगी। वापसी में 20435 शनिवार शाम 5:20 बजे एलटीटी से प्रस्थान कर रविवार दोपहर 12:40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

प्रयागराज जंक्शन-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस 04125/26 को नियमित कर अब 20437/20438 प्रयागराज जंक्शन-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है। 20437 प्रत्येक सोमवार सुबह 5:20 बजे प्रयागराज से रवाना होकर मंगलवार सुबह 4:05 बजे उधना (सूरत) पहुंचेगी। वापसी में 20438 मंगलवार सुबह 6:45 बजे उधना से चलकर बुधवार सुबह 7:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

सूबेदारगंज-एलटीटी अमृत भारत एक्सप्रेस 04115/16 सूबेदारगंज-एलटीटी को अब नियमित गाड़ी संख्या 14121/14122 सूबेदारगंज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में बदला गया है। 14121 प्रत्येक गुरुवार दोपहर 12:10 बजे सूबेदारगंज से चलकर शुक्रवार रात 8:50 बजे एलटीटी पहुंचेगी। वापसी में 14122 शुक्रवार रात 10:50 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 7:30 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी।

15 प्रतिशत से अधिक महंगा रहेगा किराया अमृत भारत रेक से चलने के बाद इस ट्रेन के किराये में क्या अंतर आएगा अभी इसकी सूची जारी नहीं हुई है। इसके स्लीपर कोच का किराया सामान्य मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर कोच की तुलना में लगभग 15% से 17% अधिक महंगा होता है। न्यूनतम दूरी 200 किलोमीटर तय है, जिसका बेस फेयर करीब 149 रुपये है, जबकि अन्य शुल्कों को मिलाकर यह सामान्य ट्रेन से थोड़ा अधिक बैठता है। हालांकि विशेष ट्रेन में पहले से ही सामान्य ट्रेनों से अधिक किराया होता है।