प्रयागराज मंदिर हादसे में तीन नामजद, आसपास की इमारतों की मजबूती जांचेंगे MNNIT व IIIT के विशेषज्ञ
प्रयागराज में श्री स्वामी नारायण मंदिर के अतिथि गृह ढहने के बाद महापौर गणेश केसरवानी ने स्थलीय निरीक्षण कर आसपास ...और पढ़ें
HighLights
महापौर गणेश केसरवानी ने निरीक्षण कर जांच टीम बनाने का दिया निर्देश
महात्मा गांधी मार्ग स्थित इस मंदिर का जमींदोज हो गया था अतिथि गृह
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के जमींदोज हुए अतिथि गृह का महापौर गणेश केसरवानी ने रविवार को स्थलीय निरीक्षण किया। घटनास्थल का जायजा लेते हुए स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली।
क्षेत्रीय पार्षद आशीष द्विवेदी व स्थानीय नागरिकों ने महापौर को बताया कि जिस समय मंदिर की बिल्डिंग धराशायी हुई, उस दौरान आसपास स्थित कई इमारतों में जोरदार कंपन महसूस हुआ था। ऐसे में भवनों की मजबूती को जांचने के लिए तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए।
महापौर गणेश केसरवानी ने मौके से ही जिलाधिकारी से फोन पर बात की। आसपास स्थित इमारतों की सुरक्षा एवं संरचनात्मक स्थिति की तकनीकी जांच कराने की बात कही। महापौर ने जिलाधिकारी से कहा कि भवनों की जांच के लिए एमएनएनआइटी एवं ट्रिपलआइटी के विशेषज्ञों की टीम गठित कर जल्द जांच कराई जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मंदिर की बिल्डिंग धराशायी होने की घटना से आसपास की इमारतों की संरचना व सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है।
तकनीकी विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय पार्षद आशीष द्विवेदी, कमलेश, अतुल मल्होत्रा, अंकुर गोयल, विनीत, राम गोपाल शुक्ला, विवेक मिश्रा, नगर निगम के अवर अभियंता राम सक्सेना आदि मौजूद रहे।
मंदिर का भवन जमींदोज के मामले में तीन नामजद
श्री स्वामीनारायण मंदिर के तीन मंजिला अतिथि गृह जमींदोज होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। होटल निर्माण के लिए बेसमेंट की खोदाई के दौरान मंदिर की पुरानी दीवार गिरने पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने होटल मालिक समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीडीए की प्रारंभिक जांच में बेसमेंट की खोदाई के दौरान निर्माण मानकों का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई है।
पीडीए के देवेंद्र कुमार मिश्र के मुताबिक महात्मा गांधी मार्ग स्थित पुराने नंबर 50 और नए नंबर 246/62 के भूखंड पर शिवम चौहान, प्रताप चौहान और नम्रता चौहान के नाम से दो बेसमेंट, भूतल और नौ मंजिल के होटल का मानचित्र स्वीकृत है। मानचित्र स्वीकृत होने के बाद यहां पहले बेसमेंट की खोदाई का काम शुरू किया गया था। होटल की साइट से सटा पुराना मंदिर है। मंदिर की नींव और दीवारें पहले से कमजोर थीं।
मंदिर के पुजारी कमलेश और होटल मालिक शिवम चौहान के बीच दीवार हटाकर मंदिर को दोबारा बनाने को लेकर समझौता भी हुआ था। आरोप है कि दीवार हटाने से पहले ही बेसमेंट की खोदाई के दौरान बारिश का पानी भर गया। इसके बाद शुक्रवार देर रात मंदिर की पुरानी दीवार ढह गई। पीडीए ने प्रथमदृष्टया बेसमेंट की खोदाई के दौरान सुरक्षा और निर्माण मानकों का पालन नहीं किए जाने को दीवार गिरने की वजह माना है। जार्जटाउन थाना प्रभारी रुकुमपाल सिंह ने बताया कि पीडीए की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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