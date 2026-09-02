कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली-प्रयागराज के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेल प्रशासन द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी तथा आगामी लंबे सप्ताहांत (लांग वीकेंड) के अवसर पर यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली और सूबेदारगंज (प्रयागराज) के बीच तीन-तीन फेरों के लिए आरक्षित सुपरफास्ट प्रयागराज स्पेशल एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 02416/02415) चलाने का निर्णय लिया गया है।

कुल 18 कोचों (एक एसी टू टियर, तीन एसी थ्री टियर, सात स्लीपर, पांच सामान्य श्रेणी एवं दो एसएलआर) वाली इस विशेष ट्रेन का संचालन दोनों दिशाओं से निर्धारित तिथियों एवं समय पर किया जाएगा। गाड़ी संख्या 02416 नई दिल्ली-सूबेदारगंज स्पेशल एक्सप्रेस नई दिल्ली से तीन, चार एवं पांच सितंबर को रात 11 बजे प्रस्थान करेगी। यात्रा के दौरान यह ट्रेन गाजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला जंक्शन, इटावा जंक्शन, गोविंदपुरी तथा फतेहपुर होते हुए अगले दिन सुबह 9.45 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 02415 सूबेदारगंज-नई दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस सूबेदारगंज से चार, पांच एवं छह सितंबर को दोपहर 12.10 बजे प्रस्थान करेगी। यह फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ और गाजियाबाद ठहराव लेते हुए उसी दिन रात 23.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।