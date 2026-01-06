Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बेसिक स्कूलों के विद्यार्थी पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ, 31 जनवरी तक चलेगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह

    By Amlendu Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:03 AM (IST)

    राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें प्रयागराज के बेसिक स्कूलों के बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे। 15 जनवरी के बाद स्कूलों में सड़क सुर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो चुकी है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन में बेसिक स्कूलों के बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। 15 जनवरी के बाद जब स्कूल खुलेंगे, तब विद्यार्थियों को राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में शामिल सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों से संबंधित पाठ पढ़ाए जाएंगे।

    स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी, जो दो पहिया वाहन से आते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। शिक्षा निदेशक बेसिक ने सभी जिलों के बीएसए को पत्र भेजकर कहा है कि सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाएगा।

    सड़क सुरक्षा विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षकों (मास्टर ट्रेनर्स) द्वारा सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के बीच क्विज, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बीएसए अनिल कुमार ने कहा कि जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।

    सभी स्कूली वाहनों के फिटनेस की सघन जांच कराई जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चे शपथ भी लेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट गाइड के विद्यार्थियों के जरिए भी जागरूकता कार्यक्रम होंगे। कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को वाहन न चलाने के लिए हिदायत दी जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में सड़क सुरक्षा नोडल भी नामित किए जाएंगे।