बेसिक स्कूलों के विद्यार्थी पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ, 31 जनवरी तक चलेगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो चुकी है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन में बेसिक स्कूलों के बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। 15 जनवरी के बाद जब स्कूल खुलेंगे, तब विद्यार्थियों को राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में शामिल सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों से संबंधित पाठ पढ़ाए जाएंगे।

स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी, जो दो पहिया वाहन से आते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। शिक्षा निदेशक बेसिक ने सभी जिलों के बीएसए को पत्र भेजकर कहा है कि सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाएगा।

सड़क सुरक्षा विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षकों (मास्टर ट्रेनर्स) द्वारा सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के बीच क्विज, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बीएसए अनिल कुमार ने कहा कि जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।