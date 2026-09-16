प्रयागराज: सपा नेता के हत्यारों से पुलिस की मुठभेड़, हिस्ट्रीशीटर समेत दो को लगी गोली; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव और पूर्व प्रधान पवन कुमार यादव की मंगलवार शाम गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस से बुधवार अपराह्न मुठभेड़ हो गई।

हिस्ट्रीशीटर लल्ला यादव और उसके सहयोगी अपराधी निहाल को गोली लगी है। प्रधान पति विनोद यादव और बृजेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया है।

गोली से जख्मी आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कब्जे से असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। उधर, पोस्टमार्टम हाउस पर न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के लोग धरने पर बैठे रहे।

उन्होंने परिवार की सुरक्षा, असलहे का लाइसेंस समेत अन्य की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने समझा कर शांत कराया। तनाव को देखते हुए गांव में भी अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है।

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क्या है पूरा मामला