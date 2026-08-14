प्रयागराज में ढाई हजार करोड़ रुपये की शत्रु संपत्ति पर दशकों से है कब्जा, उच्चस्तरीय जांच के निर्देश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले में लगभग 2550 करोड़ रुपये कीमत की शत्रु संपत्तियों पर दशकों से कब्जा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को इन संपत्तियों से कब्जा हटवाने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। इस पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है। इसमें आठ एसडीएम, इतने ही तहसीलदार, 16 नायब तहसीलदार, आठ राजस्व निरीक्षक और 24 लेखपाल शामिल किए गए हैं।

मुख्य राजस्व अधिकारी लालता प्रसाद को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कमेटी एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट देगी, जिसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। जांच में संपत्ति किसके नाम थी, रकबा, प्रापर्टी डिटेल, कब्जे का विवरण और मूल्यांकन किया जाएगा। इस दौरान पहले से चिन्हित संपत्तियों के साथ नई शत्रु संपत्तियों की पहचान भी होगी।

खास-खास - 118 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में शत्रु संपत्ति, 82 हेक्टेयर नगरीय व 36 हेक्टेयर ग्रामीण में

- 8 एसडीएम, इतने ही तहसीलदार, 16 नायब, आठ कानूनगो व 24 लेखपाल जांच टीम में - 187 शत्रु संपत्तियां अब तक प्रयागराज जनपद में चिन्हित की गई हैं गृह मंत्रालय की ओर से जिले में कुल 118 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 187 शत्रु संपत्तियां है। इसमें 82 हेक्टेयर नगरीय और 36 हेक्टेयर ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र की संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब 2300 करोड़ और ग्रामीण की 250 करोड़ रुपये है। सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना में गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 120 शत्रु संपत्तियां पहले से दर्ज हैं। जबकि 67 संपत्तियां बाद में चिन्हित कर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा भी शत्रु संपत्तियां हैं, जिनका जल्द ही सत्यापन कराया जाएगा।

इन संपत्तियों पर दशकों से कब्जा है। कई स्थानों पर प्लाटिंग कर दी गई और कुछ स्थानों पर बिल्डिंग बना दी गई। स्कूल, कालेज, होटल, मदरसे, शादी घर तक के निर्माण कराए गए हैं। सदर तहसील में करेंहदा, कटहुला गौसपुर, नीमसरांय, म्योराबाद, अहमदगंज, चौक, अतरसुइया, दरियाबाद, खुल्दाबाद, जानसेनगंज, रोशनबाग, नखास कोहना, शाहगंज, लूकरगंज में कई शत्रु संपत्तियों में दुकानें संचालित हो रही हैं। चौक में कोतवाली के पास तो पूरी मार्केट बना दी गई है। यहां एक मिनी मल्टीप्लेक्स भी है।

फूलपुर और सोरांव में भी अरबों रुपये की शत्रु संपत्ति पर कब्जा है। यहां कई संपत्तियों पर खेती की जा रही है। इन संपत्तियों पर कब्जे की जांच के लिए गठित तहसील स्तरीय जांच टीमों को फील्ड में उतार दिया गया है।

शत्रु संपत्तियों पर कब्जे की जांच को लेकर टीमें गठित कर दी गई हैं, जिन्हें एक हफ्ते में सत्यापन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर इन संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।

- मनीष कुमार वर्मा, डीएम।

पाकिस्तान जाने वालों की भूमि का फर्जी इंद्राज, जांच फूलपुर के गुलहरिया सावडीह में शत्रु संपत्ति बेचने में जांच तेज हो गई है। यहां बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति को कुछ लोगों ने जालसाजी से अपने नाम करा लिया। एसडीएम के निर्देश पर लेखपाल और राजस्व निरीक्षक ने जांच की। रिपोर्ट में पता चला कि सिराजुल हक, तहव्वुर हुसैन, इनामुल हक और आसिफ हुसैन बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए। सांवडिह और गुलहरिया में उनके नाम 10 बीघा जमीन अभिलेखों में दर्ज थी। चकबंदी के दौरान उनके परिवार के खलील अहमद और अन्य लोगों ने फर्जी तरीके से जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया। इसमें पांच बीघा जमीन बेची जा चुकी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मेजा में दर्ज हुआ था केस, लेखपाल हुए थे निलंबित मेजा के कौहट गांव में 20 बीघा शत्रु संपत्ति बेचने के मामले में पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई हुई थी। क्रेता-विक्रेता के खिलाफ खीरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेखपाल निलंबित हुआ था। पूर्व में तैनात लेखपाल के खिलाफ विभागीय जांच व कार्रवाई की संस्तुति हुई। दो राजस्व निरीक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच व कार्रवाई के निर्देश गए। मेजा के तत्कालीन उपनिबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी गई।

बंटवारे के बाद चले गए थे पाकिस्तान यहां के सरदार मोहम्मद और फतेह मोहम्मद पुत्रगण हाजी मोहम्मद बटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। पंजाब प्रांत के गुजरात जिले के चकपाल गांव के निवासी हो गए। उनकी यहां की संपत्ति को शत्रु संपत्ति में नहीं शामिल किया जा सका था, जिसे बेचने की साजिश रची गई। सरदार मोहम्मद का फर्जी फोटो पहचान पत्र बनवाकर संपत्ति बेची गई। 20 बीघा शत्रु संपत्ति दो बार में बिकी। पहली बार की रजिस्ट्री प्रमिला तिवारी पत्नी रामसूरत तिवारी निवासी सांकिन, पंचमुखी महादेव मंदिर, रामपुर, अहमदाबाद, गुजरात, हाल पता दगवा, बारा के नाम पर हुई। इसमें विक्रेता सरदार मोहम्मद पुत्र मोहम्मद पुत्र हाजी मोहम्मद का नाम रहा। दूसरी रजिस्ट्री आठ दिसंबर 2022 को हुई। यह भी प्रमिला तिवारी के नाम पर हुई। इसमेें भी विक्रेता सरदार मोहम्मद ही थे।