उद्घाटन से पहले ही प्रयागराज में रिंग रोड पर पुलिया की RE Wall धराशायी, कई स्थानों पर सड़क क्रेक; गुणवत्ता पर सवाल
प्रयागराज रिंग रोड का उद्घाटन से पहले ही बरियारी गांव के पास नहर पुलिया की आरई वॉल तेज बारिश में ...और पढ़ें
HighLights
उद्घाटन के पहले बरियारी गांव के पास नहर पुलिया की दीवार गिरी, मरम्मत शुरू
तेज बारिश से अचानक रिटेनिंग वाल के कंक्रीट के बने ब्लाक भरभरा कर गिरे
ज्ञानेंद्र सिंह, प्रयागराज। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की हालत के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस सड़क परियोजना की तरह ही प्रयागराज में रिंग रोड की भी स्थिति बनती जा रही है। अंतर इतना है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, जबकि प्रयागराज रिंग रोड के शुभारंभ की तैयारी चल रही है। रिंग रोड की सड़क जगह-जगह क्रेक हो गई तो नहर की पुलिया की आरईवाल ध्वस्त हो गई। कई जगह सीमेंटेड डिवाइडर भी ध्वस्त हो गया है। अब इनका मरम्मत कार्य चल रहा है।
सहसों में कई जगह सड़क क्रेक
शहर में जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए बनाए जा रहे रिंग रोड प्रोजेक्ट की सड़क आवागमन शुरू होने के पहले ही धंस गई। घूरपुर में रीवा राजमार्ग स्थित पालपुर गांव से सहसों के पास वाराणसी राजमार्ग तक तीन पैकेज का निर्माण हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से हो रही तेज वर्षा से यह सड़क कई जगहों पर क्रेक हो गई। यह सीमेंटेड सड़क बनने के पहले साल की बारिश नहीं झेल सकी। इससे खरबों रुपये की लागत से बन रही इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।
खास-खास
- 7 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही रिंग रोड, तीन पैकेज का तेजी से चल रहा कार्य
- 72 किमी शहर के बाहर है सड़क परियोजना, इसके बनने से कई राज्यों का आवागमन होगा सुगम
क्या होती है आरई वॉल?
दरअसल, आरई वॉल एक तरह से प्रीकास्ट पैनल है। यह कंक्रीट के बने बाहरी ब्लाक होते हैं, जो दीवार की फेसिंग (सामने की सतह) बनाते हैं। इसमें फिलिंग मटेरियल के तौर पर इसके अंदर मिट्टी, फ्लाई-ऐश भरा जाता है। मिट्टी को बांधने के लिए जियो-ग्रिड, जियो-स्ट्रिप व स्टील स्ट्रिप्स का उपयोग किया जाता है जो तनाव को सहन करती हैं। पैनलों के बीच गैप रोकने के लिए जियो-टेक्सटाइल और कंपन व क्रैक से बचाने के लिए ईपीडीएम पैड लगाए जाते हैं। इसके बाद भी आरईवाल का गिर गई। अब इस दीवार की मरम्मत शुरू करा दी गई है।गुरुवार को टेक्निकल टीम सुबह ही श्रमिकों ओर मशीनरी लगाकर इसकी मरम्मत को जुट गई थी। वहीं क्रेक हुई सड़कों की भी तेजी से मरम्मत कराई जा रही है।
रिंग रोड की नहर पुलिया की आरई वाल गिरना गंभीर मामला है। इसकी विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
- मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी।
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