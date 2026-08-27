उद्घाटन से पहले ही प्रयागराज में रिंग रोड पर पुलिया की RE Wall धराशायी, कई स्थानों पर सड़क क्रेक; गुणवत्ता पर सवाल

ज्ञानेंद्र सिंह, प्रयागराज। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की हालत के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस सड़क परियोजना की तरह ही प्रयागराज में रिंग रोड की भी स्थिति बनती जा रही है। अंतर इतना है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, जबकि प्रयागराज रिंग रोड के शुभारंभ की तैयारी चल रही है। रिंग रोड की सड़क जगह-जगह क्रेक हो गई तो नहर की पुलिया की आरईवाल ध्वस्त हो गई। कई जगह सीमेंटेड डिवाइडर भी ध्वस्त हो गया है। अब इनका मरम्मत कार्य चल रहा है।

सहसों में कई जगह सड़क क्रेक शहर में जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए बनाए जा रहे रिंग रोड प्रोजेक्ट की सड़क आवागमन शुरू होने के पहले ही धंस गई। घूरपुर में रीवा राजमार्ग स्थित पालपुर गांव से सहसों के पास वाराणसी राजमार्ग तक तीन पैकेज का निर्माण हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से हो रही तेज वर्षा से यह सड़क कई जगहों पर क्रेक हो गई। यह सीमेंटेड सड़क बनने के पहले साल की बारिश नहीं झेल सकी। इससे खरबों रुपये की लागत से बन रही इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

खास-खास - 7 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही रिंग रोड, तीन पैकेज का तेजी से चल रहा कार्य

- 72 किमी शहर के बाहर है सड़क परियोजना, इसके बनने से कई राज्यों का आवागमन होगा सुगम