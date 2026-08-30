Swine Flu : प्रयागराज में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया, डॉयबिटीज से पीड़ित महिला की हालत नाजुक; SRN अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Swine Flu 'एच वन एन वन' के मंडराते खतरे के बीच इस वायरस की संगम नगरी में आखिर दस्तक हो ही गई। गंगापार के सरायइनायत क्षेत्र में रहने वाली 50 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई है। उसे स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय के स्वाइन फ्लू आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है।

सरायइनायत क्षेत्र की रहने वाली इस महिला की हालत चिंताजनक बताई गई है। उसे डॉयबिटीज पहले से है। डाक्टरों ने मरीज को जरूरी दवाएं दी हैं, सांस लेने में गंभीर परेशानी के चलते उसके बाइपेप की सहायता दी जा रही है।

महिला को सात दिनों से बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवार के लोग उसे शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां भर्ती किए जाने पर जांच हुई तो एच वन एन वन धनात्मक होने की रिपोर्ट आई। रेफर करके एसआरएन अस्पताल भेजा गया। अस्पताल के मेडिसिन विभाग की टीम महिला का इलाज कर रही है।

वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. सुजीत वर्मा ने बताया कि आरटीपीसीआर जांच में महिला की रिपोर्ट धनात्मक आई है। उसे गहन चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। एंटी वायरल दवाएं दी जा रही हैं। महिला बाइपेप सपोर्ट पर है। अन्य लोगों के लिए कहा कि बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। जिन्हें मधुमेह व अन्य गंभीर बीमारियां हैं उन्हें अतिरिक्त सावधान रहना होगा।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Swine Flu 'एच वन एन वन' के मंडराते खतरे के बीच इस वायरस की संगम नगरी में आखिर दस्तक हो ही गई। गंगापार के सरायइनायत क्षेत्र में रहने वाली 50 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई है। उसे स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय के स्वाइन फ्लू आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है।



सरायइनायत क्षेत्र की रहने वाली इस महिला की हालत चिंताजनक बताई गई है। उसे डॉयबिटीज पहले से है। डाक्टरों ने मरीज को जरूरी दवाएं दी हैं, सांस लेने में गंभीर परेशानी के चलते उसके बाइपेप की सहायता दी जा रही है।

महिला को सात दिनों से बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवार के लोग उसे शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां भर्ती किए जाने पर जांच हुई तो एच वन एन वन धनात्मक होने की रिपोर्ट आई। रेफर करके एसआरएन अस्पताल भेजा गया। अस्पताल के मेडिसिन विभाग की टीम महिला का इलाज कर रही है।