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    Prayagraj Rain Forecast : स्वतंत्रता दिवस पर छाए रहेंगे घने बादल, 14 से 17 अगस्त तक होगी झमाझम बारिश

    By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 03:42 PM (IST)

    प्रयागराज में 14 से 17 अगस्त तक झमाझम बारिश की संभावना है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस पर भी आसमान में घने बादल छाए रहेंगे, जिस ...और पढ़ें

    मौसम विभाग ने प्रयागराज में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है।

    मौसम विभाग ने प्रयागराज में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है।

    HighLights

    1. बारिश से तापमान में आएगी गिरावट, कम होगी उमस

    2. 11 अगस्त की रात में बारिश से तापमान लुढ़का, राहत

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान शहरवासियों को 11 अगस्त की रात झमाझम बारिश से राहत मिली। बारिश के बाद रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण में नमी बढ़ने के बावजूद उमस में कमी महसूस हुई। आज सुबह भी आसमान में बादलों और धूप के बीच लुकाछिपी का सिलसिला चलता रहा।

    13 तक बारिश तेज नहीं होगी 

    मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज और आसपास के जिलों में अगले एक दिन बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी रह सकती है, लेकिन 14 अगस्त से अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। झमाझम बारिश का यह क्रम 17 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है।

    उमस से कुछ राहत 

    इधर पिछले 24 घंटे में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह हवा में नमी का स्तर 92 प्रतिशत दर्ज किया गया। रात में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को पिछले दिनों की अपेक्षा गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली।

    कल कितना रहेगा तापमान?

    मौसम विभाग के अनुसार 12 अगस्त को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो दौर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 13 अगस्त को तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने तथा हल्की बारिश के दौर की संभावना है।

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    अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान घटेगा 

    14 अगस्त से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दिन सामान्यतः बादल छाए रहने और कुछ दौर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। अधिकतम तापमान गिरकर करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 15 अगस्त को भी बादल छाए रहने के साथ बारिश के कुछ दौर हो सकते हैं।

    उमस से जल्द मिलेगी राहत

    बारिश और बादलों की मौजूदगी से तापमान में अपेक्षाकृत गिरावट रहने की संभावना है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से बीच-बीच में उमस महसूस हो सकती है, लेकिन बारिश के दौर जारी रहने पर दिन के तापमान में अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी।

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