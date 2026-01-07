Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लड़की वालों ने कर ली शादी की पूरी तैयारी, दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़के ने ऐन मौके पर कर दिया इनकार; केस दर्ज

    By Tara Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:17 AM (IST)

    प्रयागराज में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक युवती की शादी तोड़ दी गई। युवती के भाई विनोद कुमार ने रेल कर्मचारी सुमित, उसकी मां और दो मौसी के खिलाफ मु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक युवती से शादी तोड़ दी गई। इससे परेशान युवती के भाई ने रेल कर्मचारी सुमित, उसकी मां और दो मौसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    धूमनगंज निवासी विनोद कुमार का कहना है कि उनकी बहन का रिश्ता नैनी में रहने वाले सुमित से तय हुआ था। शादी से पहले पक्की करने के दौरान उन्होंने डेढ़ लाख रुपये नकद व परिवार को उपहार दिया।

    इसके बाद डीआरएम ऑफिस में कार्यरत सुमित ने गेस्ट हाउस से सगाई करने की बात कही। तब उन्होंने एक गेस्ट हाउस बुक कर लिया। हलवाई, सजावट करने वाले और कैमरा मैन को एडवांस दे दिया। इस बीच सुमित का प्रमोशन हो गया।

    विनोद का आरोप है कि सुमित, उसकी मां और दो मौसी घर पर आए। कहा कि उसकी बहन से शादी नहीं करेंगे। अगर शादी करनी है तो सगाई में 10 लाख रुपए नकद और चार पहिया वाहन देना पड़ेगा।

    समझाने पर नहीं माने और चले गए। सुमित के घर जाने पर कोई नहीं मिला। मुहल्ले वालों से पूछताछ में पता चला कि सुमित और उसका परिवार इस तरह की कई घटना कर चुका है। तब विनोद ने धूमनगंज थाने पहुंचकर रेलकर्मी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

    यह भी पढ़ें- पत्नी बना रही थी खाना, पीछे से पति ने लगा दी आग; बोकारो में दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार डाला