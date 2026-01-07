लड़की वालों ने कर ली शादी की पूरी तैयारी, दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़के ने ऐन मौके पर कर दिया इनकार; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक युवती से शादी तोड़ दी गई। इससे परेशान युवती के भाई ने रेल कर्मचारी सुमित, उसकी मां और दो मौसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

धूमनगंज निवासी विनोद कुमार का कहना है कि उनकी बहन का रिश्ता नैनी में रहने वाले सुमित से तय हुआ था। शादी से पहले पक्की करने के दौरान उन्होंने डेढ़ लाख रुपये नकद व परिवार को उपहार दिया।

इसके बाद डीआरएम ऑफिस में कार्यरत सुमित ने गेस्ट हाउस से सगाई करने की बात कही। तब उन्होंने एक गेस्ट हाउस बुक कर लिया। हलवाई, सजावट करने वाले और कैमरा मैन को एडवांस दे दिया। इस बीच सुमित का प्रमोशन हो गया।