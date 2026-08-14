प्रयागराज के 7 थाना प्रभारी हुए पैदल व नए तैनात, सात ACP के कार्यक्षेत्र बदले; पुलिस आयुक्त ने किए फेरबदल
पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने प्रयागराज में पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फेरबदल किया है। इसमें सात थाना प्रभारियों को हटाकर नए नियुक्त किए गए हैं और सात एसीपी के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं।
HighLights
प्रयागराज के 10 पुलिस थानों में फेरबदल किया गया
पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने को बदलाव
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने 13 अगस्त की देर रात विभाग में बड़ा फेरबदल किया। जनपद के सात थानों के प्रभारियों को पैदल कर दिया। इनके स्थान पर नए प्रभारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सात एसीपी के कार्यक्षेत्र में भी फेरबदल किया गया है।
जिले में पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने व्यापक रूप से फेरबदल किया। करेली, पूरामुफ्ती, खीरी, होलागढ़, उतरांव, थरवई और मऊआइमा थाने में तैनात प्रभारियों को पैदल कर दिया गया। यह सभी लंबे समय से थाना प्रभारी थे।
पुलिस आयुक्त ने निरीक्षक राकेश कुमार वर्मा को उतरांव, सतीश कुमार को होलागढ़, जगदीश कुशवाहा को मऊआइमा, पंकज सिंह को थरवई, चंद्र प्रकाश सिंह को फाफामऊ का थाना प्रभारी बनाया है। वहीं, उपनिरीक्षक सच्चिदानंद सिंह को करेली, कुलदीप शर्मा को मांडा, अनिल कुमार पांडेय को कौंधियारा, वीर प्रताप सिंह को खीरी व शांतनु सिंह को पूरामुफ्ती थाने का प्रभारी नियुक्त किया है।
इसके अलावा रवि गुप्ता को धूमनगंज, निकिता श्रीवास्तव को कोतवाली, कुंजलता को करछना, अरुण कुमार पराशर को झूंसी, अजेंद्र यादव को थरवई, सुनील कुमार सिंह को एसीपी यातायात बनाया गया है। जबकि संदीप कुमार राय को एसीपी यातायात के साथ ही लेखा का भी प्रभार सौंपा गया है।