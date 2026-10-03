प्रयागराज के 1500 पंचायत सहायकों को अक्टूबर में मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय, शासन ने दी राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। काफी संघर्ष के बाद पंचायत सहायकों का जो मानदेय बढ़ाया गया है, उसका लाभ अक्टूबर में ही मिल जाएगा। इसे लेकर पिछले दिनों शासन की ओर से जारी कर दिया गया। जिले में 1540 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष करीब 1500 पंचायत सहायक तैनात हैं।

बढ़ा मानदेय सितंबर से लागू बीते दिनों प्रदेश भर के पंचायत सहायकों ने मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर कड़ा विरोध-प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। अभी तक इन्हें छह हजार रुपये मानदेय मिलता था। इसमें तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। यह आदेश सितंबर के महीने से ही लागू माना जाएगा।