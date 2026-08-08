प्रयागराज में साइबर ठगी का नया तरीका, शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर उड़ाए  8.17 लाख

जागरण संवादाता, प्रयागराज। साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश करवाकर और अदाणी गैस का बिल अपडेट करने के नाम पर दो लोगों को ऑनलाइन ठग लिया। पुष्पम नगर धूमनगंज निवासी शिवांशु का कहना है कि बीते माह कुछ लोगों ने ऑनलाइन संपर्क किया। इसके बाद इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करने पर अच्छे लाभ का झूठा वादा किया।

फिर जाल में फंसाकर कई बार में आठ लाख 17 हजार रुपये निवेश करवाया। इसके बाद ऑनलाइन ठगी की गई। इसी तरह अशोक नगर पुष्पकोर्ट निवासी केएन मौर्या से 82 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई। केएन मौर्या का कहना है कि बीते माह उनके पास एक नंबर से काल आई।