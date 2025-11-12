Prayagraj News: दहेज के लिए महिला को ससुराल से निकाला, सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
प्रयागराज में एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और ससुराल से निकालने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, नवाबगंज। नवाबगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर ककरा गांव निवासी मांसी शर्मा उर्फ महिमा शर्मा पुत्री मानिकचंद ने पुलिस उपायुक्त गंगानगर को प्रार्थना पत्र देकर अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
मांसी ने बताया कि उसकी शादी 14 फरवरी 2024 को पिंटू शर्मा पुत्र राजा राम शर्मा निवासी फतेह रसीदपुर, पोस्ट मसनी जगदीशपुर, मालापुर के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में पिता ने अपनी हैसियत से अधिक लगभग सात लाख रुपये खर्च किए थे, जिसमें पल्सर मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी, जंजीर, सलाई और घरेलू उपयोग की वस्तुएं दी गई थीं।
आरोप है कि विदाई के बाद से ही सास शकुंतला, ससुर राजाराम, ननद साक्षी, देवर संजय, अजय, रिंकू, पति के मौसा राजेश शर्मा, मौसी रंजना शर्मा और पति पिंटू शर्मा द्वारा लगातार दो लाख रुपये और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न करने पर मारपीट व गाली-गलौज की जाती थी।
मांसी के अनुसार, 21 जून 2025 को नवाबगंज थाने में समझौता हुआ था कि अब कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन 28 अगस्त 2025 को फिर उसे मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया।
डीसीपी के आदेश पर नवाबगंज पुलिस ने मामले की जांच के बाद सात आरोपितों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
