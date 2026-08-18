प्रयागराज में पिछले दो दिनों में 150 मिलीमीटर बरसा पानी, मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक झमाझम होगी बारिश
प्रयागराज में पिछले दो दिनों में 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिली है।
HighLights
आज सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे में 69.7 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई
न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 100 प्रतिशत
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ प्रयागराज में बारिश का दौर तेज हो गया है। पिछले दो दिनों में जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक करीब 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 17 अगस्त को 74 मिलीमीटर बारिश के बाद आज सुबह तक 69.7 मिलीमीटर पानी बरसा। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है।
रिमझिम हो रही बरसात
स्थानीय मौसम रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे में 69.7 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई। इस दौरान न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा और सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 100 प्रतिशत दर्ज की गई। दिनभर से आसमान में बादल छाए हैं और बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं।
अगले छह दिन छाए रहेंगे बादल, होगी बारिश
मौसम विभाग ने अगले छह दिनों के मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। इसके मुताबिक 18 से 23 अगस्त तक प्रयागराज में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और बारिश के कई दौर आ सकते हैं। 19 अगस्त को कुछ दौर की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 20 और 21 अगस्त को भी बारिश का क्रम जारी रहने के आसार हैं। 22 अगस्त को एक-दो दौर की बारिश, जबकि 23 अगस्त को फिर कुछ दौर में बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
तापमान में गिरावट, उमस से राहत
इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अगस्त में अब तक करीब 470 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है और उमस से भी कुछ राहत मिली है। बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों और जलनिकासी की कमजोर व्यवस्था वाले क्षेत्रों में जलभराव की समस्या बढ़ गई है। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। कई मुहल्लों में दो दिनों से जलभराव है लेकिन पानी निकल नहीं पा रहा।
बंगाल की खाड़ी में मानसूनी गतिविधियों से हो रही बारिश
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में मानसूनी गतिविधियों के सक्रिय रहने से अगले कुछ दिनों में प्रयागराज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। ऐसे में फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार कम हैं।
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