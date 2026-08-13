प्रयागराज : MG रोड की बदलेगी सूरत, रोज रात में होगी सफाई; सड़क और फुटपाथ पर नहीं दिखेगा अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सिविल लाइंस क्षेत्र में महात्मा गांधी मार्ग को नगर निगम अब गंदगी और अतिक्रमण से मुक्त कर आदर्श सड़क के रूप में विकसित करेगा। सड़क की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही फुटपाथ और मार्ग के किनारे अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की ओर से विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली गई है।

हाई कोर्ट के निकट से तिकोनिया तक सफाई होगी मंडलायुक्त डॉ.लोकेश एम. ने नगर आयुक्त साईं तेजा के साथ बुधवार को इस सड़क का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंडलायुक्त ने इस मार्ग पर सफाई व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए कार्ययोजना तैयार कराने को निर्देशित किया है। एमजी मार्ग को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए अभियान रात में चलेगा। हाई कोर्ट हनुमान मंदिर चौराहा से मेडिकल कॉलेज चौराहा तक इस मार्ग की विशेष सफाई होगी। मेडिकल कॉलेज चौराहा से तिकोनिया तिराहा तक अलग सफाई टीम होगी। अभियान के दौरान सड़क और उसके आसपास जमा कूड़ा-कचरा हटाने के साथ नियमित सफाई पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इसके बाद अन्य सड़कों को सुधारा जाएगा नगर निगम की टीम सड़क किनारे गंदगी फैलाने वाले स्थानों को भी चिह्नित करेगी, ताकि दोबारा वहां कूड़ा न जमा हो। विशेष रूप से ठेला-खोमचा वालों को हिदायत दी जाएगी कि कूड़ेदान में ही वह गंदगी फेंके। सड़क पर कूड़ा फेंकने पर चालान की कार्रवाई भी होगी। एक बार जागरूक किया जाएगा, जबकि दूसरी दफा सड़क पर गंदगी फैलाने पर चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी सुधार न होने पर चालान काटा जाएगा। अपर नगर आयुक्त शादाब असलम ने बताया कि नगर निगम की ओर से एमजी मार्ग की तर्ज पर आने वाले दिनों में अन्य सड़कों को भी स्वच्छ और साफ सुथरा बनाया जाएगा।

सफाई कर्मचारियों की होगी विशेष तैनाती एमजी मार्ग को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए यहां सफाई कर्मचारियों की विशेष तैनाती की जाएगी। कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर नियमित निगरानी की जाएगी। नगर निगम का प्रयास होगा कि मार्ग पर दिनभर सफाई व्यवस्था बनी रहे और लोगों को गंदगी की समस्या का सामना न करना पड़े।

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