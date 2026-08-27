प्रयागराज के बाजार में आने वाली महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत, बनेंगे 10-12 पिंक टॉयलेट; खर्च होंगे तीन करोड़ रुपये
प्रयागराज के प्रमुख बाजारों में महिलाओं की सुविधा के लिए 3 करोड़ रुपये की लागत से 10-12 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। इससे बाजार आने वाली महिलाओं की परेशानी नहीं होगी।
HighLights
नगर निगम शहर के विभिन्न स्थानों पर 10 से 12 पिंक टॉयलेट बनवाएगा
नगर निगम कटरा, तेलियरगंज आदि जगह होगी पिंग टॉयलेट की सुविधा
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारी या अन्य कामों से आने वाली महिलाओं को जल्द ही बेहतर शौचालय सुविधा मिलेगी। नगर निगम की ओर से कटरा, तेलियरगंज, चौक, धूमनगंज, फाफामऊ, सुलेमसराय और रोशनबाग समेत प्रमुख बाजारों में पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा।
इसके लिए नगर निगम ने स्थान चिह्नित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। इस कार्य के लिए पार्षदों से भी नगर निगम मदद लेगा। शहर में 10 से 12 पिंक टॉयलेट एक वर्ष के भीतर बनाने की योजना है। पार्षदों के सुझाव पर इसके लिए स्थान चिह्नित किया जाएगा। पिंक टायलेट के निर्माण पर करीब दो से तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
शहर में बड़ी संख्या में सुलभ शौचालय संचालित हैं, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए पिंक टॉयलेट की संख्या अभी महज दो है। ऐसे में बाजारों में खरीदारी करने आने वाली महिलाओं को शौचालय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है।
शहर के प्रमुख बाजारों में रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी करने पहुंचती हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर बाजारों में भीड़ और बढ़ जाती है। ऐसे में महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिंक टायलेट बनाए जाने की योजना तैयार की गई है। इन स्थानों पर महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। कटरा और चौक जैसे व्यस्त बाजारों के साथ तेलियरगंज, धूमनगंज, सुलेमसराय,फाफामऊ और रोशनबाग में भी पिंक टायलेट बनाए जाएंगे।
शहर के प्रमुख बाजारों में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टायलेट बनाए जाएंगे। इसके लिए कटरा, तेलियरगंज, चौक, धूमनगंज, सुलेमसराय और रोशनबाग समेत कई क्षेत्रों को चिह्नित किया जा रहा है। योजना पर करीब दो से तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। बाजारों में पिंक टायलेट बनाने के लिए पार्षदों से भी सुझाव लिया जाएगा।
- दिनेश चंद्र सचान, मुख्य अभियंता, नगर निगम।
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