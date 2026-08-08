प्रयागराज में खेत में मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, मड़वा(प्रयागराज)। सराय ममरेज के खड़हरा गांव निवासी 40 वर्षीय दिनेश वनवासी का शव शुक्रवार सुबह सड़क किनारे धान के खेत में मिला। दिनेश गुरुवार शाम को खुर्रमशाहपुर के पंड़ित वनवासी के साथ शादी समारोह में गया था। ग्रामीणों ने शव को देखकर सराय ममरेज पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खेत से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिजनों का आरोप है कि दिनेश की हत्या पंड़ित वनवासी ने की है, जो फरार हो गया है। दिनेश अपने छह भाइयों में सबसे बड़ा था, और उसकी मां कलुआ देवी तथा पत्नी कुसुम का रो-रोकर बुरा हाल है। इस मामले में अरूण कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।