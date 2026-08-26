प्रयागराज लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर: मंडलायुक्त ने गुणवत्ता पर जोर दिया, कहा- नक्काशी अच्छी तो ही ठेकेदार को होगा भुगतान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम क्षेत्र में बांध स्थित लेटे हनुमान मंदिर का अलग महत्व है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में स्थानीय से लेकर बाहर से आने वाले लोग दर्शन-पूजन करते हैं। इन दिनों मंदिर कॉरिडोर का विकास कार्य जोरों पर है।

पीडीए उपाध्यक्ष संग मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने बुधवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा कराए जा रहे कॉरिडोर के विकास कार्यों का पीडीए उपाध्यक्ष एवं संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूरे कॉरिडोर के मैप एवं डिजाइन का अवलोकन करते हुए विभिन्न कार्यों की बिंदुवार जानकारी ली तथा उनकी प्रगति की समीक्षा की।

संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाई मंडलायुक्त ने कॉरिडोर में रेड सैंडस्टोन से बनाए जा रहे पिलरों एवं संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। पिलर्स पर कराई जा रही नक्काशी में अपेक्षित गुणवत्ता एवं फिनिशिंग न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाते हुए कार्य में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्काशी कार्य में निर्धारित गुणवत्ता एवं पूर्ण फिनिशिंग सुनिश्चित होने के बाद ही संबंधित कार्य का भुगतान किया जाए।