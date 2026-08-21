प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा: बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, चली गई जान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद के गंगापार में प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। नवाबगंज थाना क्षेत्र के मेंडारा गांव के सामने 20 अगस्त को देर रात नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव कब्जे में लिया और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू की।

मेंडारा गांव के सामने हादसा फाफामऊ थाना क्षेत्र के बारी नया पुरवा निवासी 28 वर्षीय पुनीत कुमार यादव उर्फ सोनू तीन दिन पहले गांव आया था। 20 अगस्त की देर रात वह नवाबगंज थाना क्षेत्र के टिकरा गांव स्थित अपने ननिहाल से घर लौट रहा था। टिकरा गांव में ही उसका ननिहाल और ससुराल दोनों हैं। मेंडारा गांव के सामने हाईवे पर पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुनीत गंभीर रूप से घायल हो गया।