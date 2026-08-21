इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर्मचारी की जमीन पर माफिया के करीबी कर रहे कब्जा, क्या PDA के जोनल अधिकारी ने लगा दी फर्जी रिपोर्ट?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बमरौली उपरहार में पांच बीघा जमीन से अधिक जमीन कथित अवैध प्लाटिंग को लेकर पीडीए की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। आईजीआरएस में इवि कर्मचारी की ओर से की गई शिकायत पर जोनल अधिकारी पर गलत रिपोर्ट लगाने का भी आरोप लगाय गया है।

शिकायत कर्ता ने पीडीए उपाध्यक्ष से मिलकर शिकायत किया कि जोनल अधिकारी की ओर से जमीन को पूरी तरह खाली बताते हुए रिपोर्ट लगा दी गई। जमीन पर भूखंड तैयार का उसकी बिक्री की जा रही है। पीड़ित ने जोनल अधिकारी पर तथ्यों को छिपाने और उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यरत विपुल वाष्र्णेय अपनी मां ऊषा वाष्र्णेय के साथ इंदिरा भवन स्थित पीडीए के उपाध्यक्ष ऋषिराज से मिलने पहुंचे। बताया कि माफिया का करीबी नूर हमजा,अनिल रस्तोगी, सिद्धार्थ रस्तोगी, मोहम्मद फेजल आदि उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे है।