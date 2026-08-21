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इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर्मचारी की जमीन पर माफिया के करीबी कर रहे कब्जा, क्या PDA के जोनल अधिकारी ने लगा दी फर्जी रिपोर्ट?

By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Fri, 21 Aug 2026 03:13 PM (GMT+05:30)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कर्मचारी की पुश्तैनी जमीन पर माफिया के करीबी अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, जिस पर पीडीए के जोनल अधिकारी पर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप है। पीड़ित ने पीडीए उपाध्यक्ष से शिकायत की है, जिन्होंने मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

प्रयागराज के बमरौली उपरहार में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर्मी की जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है।

प्रयागराज के बमरौली उपरहार में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर्मी की जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है।  

HighLights

  1. बमरौली उपरहार में पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग पर पीडीए कार्रवाई सवालों के घेरे में

  2. माफिया के करीबियों पर पीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से प्लाटिंग का आरोप

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बमरौली उपरहार में पांच बीघा जमीन से अधिक जमीन कथित अवैध प्लाटिंग को लेकर पीडीए की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। आईजीआरएस में इवि कर्मचारी की ओर से की गई शिकायत पर जोनल अधिकारी पर गलत रिपोर्ट लगाने का भी आरोप लगाय गया है।

शिकायत कर्ता ने पीडीए उपाध्यक्ष से मिलकर शिकायत किया कि जोनल अधिकारी की ओर से जमीन को पूरी तरह खाली बताते हुए रिपोर्ट लगा दी गई। जमीन पर भूखंड तैयार का उसकी बिक्री की जा रही है। पीड़ित ने जोनल अधिकारी पर तथ्यों को छिपाने और उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यरत विपुल वाष्र्णेय अपनी मां ऊषा वाष्र्णेय के साथ इंदिरा भवन स्थित पीडीए के उपाध्यक्ष ऋषिराज से मिलने पहुंचे। बताया कि माफिया का करीबी नूर हमजा,अनिल रस्तोगी, सिद्धार्थ रस्तोगी, मोहम्मद फेजल आदि उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे है।

पीड़ित ने बताया कि 14 जुलाई को को आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत किया था। एक माह बाद 14 अगस्त को जोनल अधिकारी जमीन को पूरी तरह खाली बताते हुए मौके पर किसी तरह की अवैध प्लाटिंग नहीं है की रिपेार्ट लगा दी है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि गलत रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया।

पीडीए उपाध्यक्ष ऋषिराज का कहना है कि इस मामले की जांच फिर से कराई जाएगी। अगर आईजीआरएस पर की गई शिकायत में गलत रिपोर्ट लगाई गई है तो जांच कराकर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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