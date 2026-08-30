प्रयागराज के कीडगंज की घनी आबादी में गिफ्ट सेंटर में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी; लाखों का नुकसान
प्रयागराज के कीडगंज में अमिता टूर्स एंड ट्रेवल्स व गिफ्ट सेंटर में रविवार शाम भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट ...और पढ़ें
HighLights
तीन फायर टेंडर की मदद से पाया गया काबू
गिफ्ट सेंटर में रखा अधिकांश सामान जल गया
शार्ट सर्किट से आग लगने की जताई गई आशंका
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के कीडगंज थाने के पास स्थित अमिता टूर्स एंड ट्रेवल्स व गिफ्ट सेंटर में रविवार शाम भीषण आग लग गई। इससे दुकान में मौजूद लोगों के साथ ही आसपास रहने वालों में खलबली मच गई। खबर पाकर मौके पर पहुंचे फायरकर्मियों ने तीन फायर टेंडर की मदद से डेढ़ घंटे बाद आग पर काबू पाया।
आग तो बुझ गई लेकिन गिफ्ट सेंटर में रखा अधिकांश सामान नष्ट हो चुका था। आग किन कारणों से लगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं शार्ट सर्किट से घटना होने की आशंका जताई जा रही है। आग से जले सामानों का अभी आकलन नहीं हो सका है।
कीडगंज थाने के पास अमिता टूर्स एंड ट्रेवल्स व गिफ्ट सेंटर है। रविवार शाम अचानक यहां से धुआं उठने लगा। गिफ्ट सेंटर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इसके पहले आग लग गई। वह मदद की आवाज लगाते बाहर भागे। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई।
घनी आबादी के बीच हुई घटना से लोग अपने-अपने घरों से यह सोचकर बाहर निकल आए कि आग बढ़ी तो उनका मकान भी चपेट में आ जाएगा। इसी बीच खबर पाकर फायरकर्मी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई और डेढ़ घंटे बाद आग की लपटें शांत हो गईं।
फायरकर्मियों के मुताबिकि दुकान में बड़ी मात्रा में गिफ्ट आइटम और फर्नीचर होने के कारण आग तेजी से फैल गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा अगल-बगल की दुकानों समेत मकान भी चपेट में आ जाते, जिससे भारी नुकसान होता।
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