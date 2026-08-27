प्रयागराज: ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में BA Non CUETअभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका, ADC और AU का नया कटऑफ जारी
ईश्वर शरण महाविद्यालय ने बीए में नॉन-सीयूईटी अभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका दिया है। एडीसी में भी नया कटऑफ जारी ...और पढ़ें
HighLights
ईश्वर शरण महाविद्यालय में 28 अगस्त को अभ्यर्थियों के होंगे ऑनलाइन प्रवेश
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए नया कटऑफ जारी
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA का 10वां, BSc गणित का 13वां कटऑफ जारी
जागरण संवादाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज ईश्वर शरण महाविद्यालय ने बीएससी गणित के बाद अब बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए नान-सीयूईटी अभ्यर्थियों को भी प्रवेश के लिए शामिल करने का निर्णय लिया है। महाविद्यालय में इसके लिए 28 अगस्त को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होगी।
इससे पहले बीएससी गणित में मिली थी सुविधा
इससे पहले बीएससी गणित में नान-सीयूईटी अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जा चुका है। अब बीए में भी यह व्यवस्था होने से उन विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारण से सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन महाविद्यालय में अपना पंजीकरण करा चुके हैं।
महाविद्यालय में पूर्व पंजीकरण अनिवार्य
ईश्वर शरण महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न वर्गों के तहत सीयूईटी के माध्यम से पंजीकृत अभ्यर्थियों के साथ ही नान-सीयूईटी अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। हालांकि नान-सीयूईटी अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय में पूर्व पंजीकरण अनिवार्य होगा। पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएगी। महाविद्यालय ने बीवोक फूड प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम में भी प्रवेश शुरू कर दिए हैं।
एडीसी में 31 अगस्त को प्रवेश
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज (एडीसी) में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए नया कटऑफ जारी किया गया है। यहां बीए और बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अलग-अलग श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 31 अगस्त को अवसर दिया जाएगा। बीए में नान-सीयूईटी प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
जीरोरोड परिसर में बीए, बीकाम में सभी का प्रवेश
बीएससी में सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश के इच्छुक खिलाड़ी, दिव्यांग, कश्मीरी विस्थापित और पर्वतीय कोटे के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। कीडगंज परिसर में बीकाम का कटआफ 100 अंक रखा गया है, जबकि अन्य श्रेणियों में सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए बुलाया गया है। जीरोरोड परिसर में बीए और बीकाम में सभी के लिए प्रवेश खोल दिया गया है।
बीए का 13वां कटऑफ जारी
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बीए के लिए 10वां और बीएससी गणित के लिए 13वां कटऑफ जारी कर दिया है। विभिन्न श्रेणियों के सीट आवंटित अभ्यर्थियों को 31 अगस्त की सुबह 10 बजे तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बीए के लिए सामान्य वर्ग का कटआफ 439 से 430 अंक निर्धारित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कटऑफ 365 से 360 अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 369 से 361 अंक और अनुसूचित जाति के लिए 317 से 308 अंक निर्धारित किए गए हैं।
31 अगस्त की सुबह 10 बजे तक फीस जमा होगी
बीएससी गणित के 13वें कटऑफ में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मेरिट अंक 412.75 से 414.50 के बीच निर्धारित किए गए हैं। ओबीसी वर्ग के लिए कटआफ 364.50 से 367 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 372 से 376 अंक तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 279 से 282 अंक निर्धारित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए फीस जमा करने की प्रक्रिया भी 31 अगस्त की सुबह 10 बजे तक चलेगी।
फिजिकल वेरीफिकेशन से वंचित छात्रों को भी राहत
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी गणित और बीएससी बायो प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। पहले चरण में दस्तावेज सत्यापन और एनरोलमेंट की प्रक्रिया से वंचित रह गए विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया गया है। बीएससी गणित के अभ्यर्थी द्वितीय चरण के तहत 31 अगस्त और एक सितंबर को प्रवेश भवन पहुंचकर अपनी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। रिपोर्टिंग का समय सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा।
बीए में भौतिक सत्यापन 31 अगस्त से
बीए में भौतिक सत्यापन 31 अगस्त से दो सितंबर तक अलग-अलग सत्रों में कराया जाएगा। सत्यापन कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे और दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगा। इसमें पहले चरण में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे।
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