कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में सुनवाई, हाई कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा 

विधि संवाददाता, प्रयागराज। कोडीनयुक्त कफ सीरप की अवैध खरीद और बिक्री मामले में जेल में बंद दर्जनों आरोपितों की जमानत पर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। प्रदेश में इसके बड़े नेटवर्क का राजफाश होने के बाद पुलिस ने कई जिलों में प्राथमिकी दर्ज कर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की हैं। आरोपितों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है।